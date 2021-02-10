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Большая скидка 11.11 на Poco M5s – более 40%, от 4 188

13.11.2023 89 0

Скидка почти вдвое!﻿

Экстремально недорогой Poco M5s имеет AMOLED-экран, накопитель UFS 2.2, камеру на 64 МП и мощную батарею с быстрой зарядкой. При распродаже 11.11 его можно приобрести почти вдвое дешевле, чем в магазинах Украины!

 

POCO M5S


За таки смешные деньги вы получите дисплей AMOLED с пиковой яркостью 700 нит. Диагональ 6,43” и разрешение 1080 x 2400 приводят к высокой плотности пикселей 410 PPI. Да, Poco M5s еще и относительно компактен.

 

POCO M5S


Смартфон имеет полный набор камер, который обычно встречается в более дорогих решениях. Основная камера 64 МП дополняется 8 МП ультраширокоугольником, 2 МП макро и даже отдельным сенсором глубины 2 МП.

 

POCO M5S


Poco M5s никогда не разрядится внезапно. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает большой запас автономности и быстро заряжается от мощности 33 Вт. Это больше, чем в iPhone и флагманах Samsung.

 

POCO M5S


Смартфон имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. И это не ультрабюджетный «тормозной» eMMC, а UFS, хоть и 2.2. Купить телефон можно по ссылке:

 

POCO M5S – 4 188﻿ грн

 

Скидка действительна ﻿с﻿ 11 ноября во время распродажи. Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:

 

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Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 13.11.2023
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Большая скидка 11.11 на Poco M5s – более 40%, от 4 188