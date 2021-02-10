Большая скидка на Asus Zenfone 10 5G – 11.11 лучший компактный смартфон будет доступен за 20 719
Компактный флагман с топовыми характеристиками
Компактные смартфоны сейчас встречаются редко и их выбор ограничен. Приятно, что можно найти флагман, специально созданный, чтобы быть компактным, к тому же, известного не китайского бренда. ASUS Zenfone 10 – именно то, что нужно, а большая распродажа на Aliexpress 11.11 сделает его доступнее.
Когда речь идет о компактности, это, прежде всего, касается диагонали экрана. Она у Asus Zenfone 10 меньше шести дюймов – 5.92”. Дисплей Super AMOLED имеет разрешение 1080 x 2400 и поддерживает потрясающую частоту обновления – до 144 Гц.
Внутри Zenfone 10 5G работает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он не нуждается в представлении – этоповый чип этого года, заслуживший неплохую репутацию.
Смартфон оснащен основной камерой 50 МП с сенсором Sony IMX 766, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Также имеется сверхширокоугольный модуль 13 МП, f/2.2, 120˚, 1/. , 1.12µm. Asus Zenfone 10 снимает видео 8K@60fps. Телефон поддерживает связь Wi-Fi 7.
Телефон приятно держать в руках, на металлической раме не остаются отпечатки пальцев. У него есть несколько приятных цветов задней панели на любой вкус. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Asus Zenfone 10 5G имеет аккумулятор на 4300 мАч, заряжаемый от мощности до 30 ВТ. Приобрести смартфон можно по ссылке:
Asus Zenfone 10 5G – 20 719 грн (цена 11.11)
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