Большая скидка на OnePlus 9RT с флагманским процессором – с 11.11 за 8 751

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Snapdragon 888﻿ и неплохая камера

OnePlus 9RT хорошо зарекомендовал себя отличной производительностью, хорошей камерой и быстрым накопителем UFS 3.1. Этот проверенный временем смартфон будет доступен на большой распродаже уже завтра с бешеной скидкой.



Телефон оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6.62”, разрешением 1080 x 2400 и частотой обновления 120 Гц. Он защищен Corning Gorilla Glass 5.



Флагманский процессор 2021 Qualcomm Snapdragon 888 состоит из 8 ядер с максимальной частотой 2,84 ГГц. Видео воспроизводит графический адаптер Adreno 660.



Основная камера 50 МП f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56”, 1.0µm по автофокусам и оптической стабилизацией создает великолепные фото. Ее дополняет достаточно хороший широкоугольный объектив на 16 МП, f/2.2, 14mm, 123˚, 1/3.6", 1.0µm.



OnePlus 9RT поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, что было достаточно прогрессивным решением, когда он вышел. Аккумулятор на 4500 мАч быстро заряжается мощностью 65 Вт. Приобрести телефон можно по ссылке:

OnePlus 9RT﻿ – 10 135﻿﻿ грн (цена 11.11)