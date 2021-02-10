Вердикт суда: Apple не обманывает с влагозащитой

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Защита корпусов iPhone по одному из стандартов IP, вещь странная. Во всяком случае для самой Apple и ее сервисных центров. С одной стороны, наличие влагозащиты придает чуть большей уверенности пользователям перед выбором брать iPhone с собой ванную, душ, на пляж или отказаться от этой затеи. Но с другой, поломки, вызванные попаданием влаги внутрь, не покрываются гарантией.

Именно спорность такого момента как влагозащита заставила ряд пользователей объединиться и подать в прошлом году коллективный иск в суд, обвинив компанию в ложной рекламе влагозащиты iPhone. Истцы потребовали, чтобы суд вынес решение, которым бы обязал Apple изменить рекламу, убрав «ложную и вводящую в заблуждение» информацию и возместить стоимость «утопленников».

На днях Федеральный суд США отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что истцы не предоставили убедительных доказательств того, что их iPhone пострадали из-за контакта с влагой. Судья также не увидел в действиях Apple каких-то шагов, направленных на введение в заблуждение или обман. Нет никаких доказательств, что компания преувеличила свои заявления о наличии защиты от воды. Факт мошенничества и обмана не доказан.

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Источник: reuters