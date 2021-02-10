Xiaomi Mi Pad 5 выйдет в трех ипостасях и вот какими они будут

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Очередная порция слухов о планшетах серии Xiaomi Mi Pad 5

Август обещает быть насыщенным на события и анонсы. Хедлайнерами новостей последнего летнего месяца должны стать Samsung и Xiaomi. Обе компании должны показать целую россыпь продуктов, где каждый из них интересен. Xiaomi в этом году решила, что пора выпустить обновление в линейке планшетов и среди дебютантов будет семейство Mi Pad 5.

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Digital Chat Station сообщает, что в рамках серии выйдет три модели, где старшая получит чип Snapdragon 860, а две другие предложат процессоры Snapdragon 860 и Snapdragon 768G. Топовая модель уже проходит процедуру сертификации и подробные характеристики уже скоро сможем выудить с сайта TENAA.

Сейчас же инсайдеры ориентируют нас на то, что все три модели Xiaomi Mi Pad 5 получат одинаковые дисплеи, одинаковые габариты, одинаковые камеры и прочие параметры будут совпадать. Ожидается, что отличия будут сводиться только к производительности и объему памяти.

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Все новинки серии Xiaomi Mi Pad 5 должны предложить IPS-экраны диагональю 10,95 дюйма (11 дюймов) разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц и откликом сенсора 240 Гц. Планшеты получат поддержку стилуса, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятор емкостью 8720 мАч и прошивку MIUI специально адаптированную под работу на планшетах, где предложат ряд фишек, которые уже обкатали на складном Xiaomi Mi Mix Fold.

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Источник: mydrivers