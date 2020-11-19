Видеообзор Xiaomi Mi 10T Lite: Poco X3 NFC повержен?

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Неужели Xiaomi выпустили достойного соперника Poco X3? Посмотрим на новинку Mi 10T Lite в нашем обзоре.

В начале сентября суббренд Xiaomi, Poco, представил свое новое бюджетное устройство – Poco X3 NFC. Фанаты технологий просто сошли с ума – такой популярности не ожидал, наверное, и сам бренд. Новый бюджетник от Poco сметали на всех площадках, были реальные проблемы с дефицитом. Сейчас, спустя три месяца, хайп утих, и Poco X3 NFC уже не так будоражит умы фанатов бренда.

Под это настроение компания Xiaomi решила выпустить свой бюджетник, очень похожий на X3 NFC внешне, но сильно выигрывающий по внутренней составляющей. Встречайте, Xiaomi Mi 10T Lite.

Уже даже по корпусу можно понять, что перед нами гораздо более премиальное устройство – спинка смартфона сделана уже не из пластика, а из качественного стекла. И на этом различия не заканчиваются. После нашего задротливого теста, мы можем заявить, что и интерфейс работает гораздо плавнее и приятнее, в основном, за счет прокаченного процессора Snapdragon 750G. И хоть у двух смартфонов одинаковые экраны на 120 Гц, стабильнее высокая герцовка отрабатывает именно на Mi 10T Lite.

Также Xiaomi Mi 10T Lite выигрывает и в автономности – в нашем фирменном тесте новинка продержалась на 1:20 минут дольше своего конкурента, и это несмотря на уменьшенную батарейку в Mi 10T Lite. Судя по всему, Xiaomi смогли совладать с более продвинутым Snapdragon 750G, чего нельзя сказать о Poco.

Xiaomi Mi 10T Lite обзор - пришел унижать POCO X3!﻿

В остальном, смартфоны очень схожи, даже по работе камеры. Ну, и, конечно, не стоит забывать, что прайс на новинку будет пока завышен – сказывается и свежесть устройства, и более прокаченные характеристики.

Гораздо подробнее об устройстве вы узнаете из нашего обзора. Приятного просмотра!