Известны некоторые детали о Vivo Watch 3: смарт-часы нового поколения с BlueOS и искусственным интеллектом, который будет представлен 13 ноября

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Все-таки топ или очередная игрушка?

Vivo готовится к запуску своего смарт-часа Vivo Watch 3 13 ноября 2023 года.

Компания Vivo выпустила тизер дизайна накануне запуска своего смарт-часа. Тизер показывает круглый циферблат Watch 3 с коронкой (элементом управления) на правой рамке. Он также подтверждает два варианта цвета часов – черные и белые, причем первый из них имеет кожаный ремешок, а второй – силиконовый. Также из тизера Мы можем увидеть очень тонкий корпус часов.

Vivo также подтвердила, что Vivo Watch 3 будет поставляться с BlueOS, новой операционной системой собственной разработки компании. BlueOS – это первая в мире ОС, написанная на языке программирования Rust, которая имеет возможности генеративного искусственного интеллекта. В результате Vivo утверждает, что BlueOS предложит неограниченную поддержку циферблатов, а также будет иметь собственный магазин приложений.

Что касается спецификаций, то ожидается, что Vivo Watch 3 будет оборудован OLED-дисплеем. Больше подробностей о смарт-часах будут раскрыты на его презентации.

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Источник: ithome