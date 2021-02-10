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Европейский Союз запрещает таргетированную рекламу в Facebook и Instagram из-за сбора персональных данных

03.11.2023 155 0

Таргетированная реклама собирает ваши данные

Европа уже несколько лет серьезно изучает крупные технологические компании и работает над тем, чтобы ограничить полномочия. Сейчас Европа обращает внимание на аспект использования данных граждан, поэтому компания Meta получила запрет на показ таргетированной рекламы пользователям в ЕС еще в июле.

 

meta

 

Одним из главных источников заработка для Facebook и Instagram является таргетированная реклама. Для тех, кто не знает, таргетированная реклама – это персонализированная реклама, которую приложение показывает вам на основе анализа вашего поведения и интересов в Интернете. Европе не нравится такой сбор данных и она уже некоторое время борется с этим явлением.

 

В июле этого года Норвежское управление по защите данных (DPA) наложило временный запрет на таргетированную рекламу Facebook и Instagram. Норвегия не является частью Европейского Союза, но входит в Европейское экономическое пространство. Запрет должен был со временем закончиться, но теперь его собирается продлить Комиссия по защите данных Ирландии (DPC).

 

meta

 

Новый запрет будет действовать дольше и будет распространяться на всю Европейскую экономическую зону и такие страны как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Неизвестно, как долго будет продолжаться этот запрет, и позволит ли Европейский Союз когда-нибудь разрешить Facebook и Instagram размещать таргетированную рекламу в регионе. Сейчас Meta предлагает новую опцию подписки для европейских пользователей, полностью избавляющую их от рекламы на двух крупнейших платформах социальных сетей.

 

Такие тенденции достаточно хорошие, ведь сохраняют вашу конфиденциальность. Правда, в Украине не стоит ожидать таких ограничений в ближайшее время.

 

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Источник: techradar

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 03.11.2023
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Европейский Союз запрещает таргетированную рекламу в Facebook и Instagram из-за сбора персональных данных