Возрождение легендарного бренда: Meizu 21 Pro выйдет в феврале 2024 года

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Будет ли успех?

Компания Meizu долго оставалась в тени из-за затруднительного положения бренда. После выкупа части акцию автопроизводителем Geely, похоже, дела обстояли лучше. В конце 2023 года мир увидел Meizu 21.

Смартфон получил необычный дизайн спереди благодаря белым рамкам вокруг дисплея, но не без китайских уловок: заявленные рамки не были самыми тонкими, как заявляла компания, но все же смартфон получил позывные отзывы и оказался очень интересным.

И вот стало известно, что к выпуску готовится улучшенная версия – Meizu 21 Pro. Источники указывают, что смартфон появится в феврале и также были раскрыты некоторые ключевые характеристики.

Основная камера будет иметь сенсор на 50 МП. Также будет сверхширокоугольная камера на 13 Мп, а также должна быть телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом и перископом. Для сравнения, обычный Meizu 21 продается с 200 Мп основной камерой + 13 Мп сверхширокоугольный + 5 Мп сенсор с RGB подсветкой. Но, как мы понимаем, количество мегапикселей – не главное, поэтому ждем реальных результатов.

Мы ожидаем увидеть чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и FlymeOS 10.5, которая поддерживает FlymeAuto 4.0 – автомобильную информационно-развлекательную систему производителя, совместимую с электрическим внедорожником Geely Lynk & Co 08. Это было бы логично, учитывая автомобильное происхождение смартфона.

Кроме этого смартфон будет поставляться до 16 Гб оперативной и до 1 Тб встроенной памяти.

Базовый Meizu 21 стоит от 3399 юаней ($ 480 ), а значит стоит ожидать цену несколько выше.

Источник: playfuldroid