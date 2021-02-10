Vivo обнародовало изображения смартфона Vivo X100, на которых заметна разница в дизайне с моделью X100 Pro

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Внешняя разница между Vivo X100 и Vivo X100 Pro небольшая, но заметная

После презентации дизайна Vivo X100 Pro компания обнародовала официальные визуализации стандартного Vivo X100, демонстрируя большое сходство внешнего вида смартфонов и цветовых вариантов: синего, оранжевого, белого и черного.



Хотя X100 и X100 Pro имеют идентичный дизайн, цветовую палитру и похожий блок камер, придирчивые наблюдатели увидели несколько заметных различий между ними.



Самое большое отличие заключается в конструкции блока камеры. Стандартная версия Vivo X100 имеет перископический телеобъектив обычной прямоугольной формы, тогда как версия Pro имеет дизайн, в котором все круглые объективы, включая перископ.



Еще одно значительное несоответствие в выгравированных характеристиках камеры. Стандартная версия X100 демонстрирует надпись VARIO TESSAR, размер диафрагмы в диапазоне 1,57-2,57 и фокусное расстояние 15-70 мм. В то же время версия X100 Pro имеет гравировку VARIO-APO SONNAR, значение диафрагмы 1,75-2,5 и фокусное расстояние от 15 до 100 мм.



Также можно заметить, что у обычного Vivo X100 асимметричная рамка блока камер увеличена вправо, а у Vivo X100 Pro – вниз.



Vivo в сотрудничестве с Zeiss совместно выпускает новый макрообъектив ZEISS Vario-APO-Sonnar. Он обладает компактной оптической линзой в сочетании с сертификацией APO, что обещает существенное улучшение качества масштабирования и эффективное подавление бликов и ореолов. Стандарт APO признан отраслевым эталоном для оценки контроля хроматической аберрации в профессиональном оборудовании.

Источник: Sparrows News