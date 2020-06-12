Засветились смарт-часы Vivo Watch

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Год от года разнообразных носимых гаджетов становится все больше, они эволюционируют, постепенно превращаясь в полноценные устройства, избавляясь от имиджа стильных аксессуаров. В наши дни практический каждый производитель смартфонов считает делом чести выпустить фитнес-трекер или смарт-часы. От такого богатства выбора выигрываем мы с вами, потребители и вскоре в борьбу за наши симпатии включится Vivo.

Что известно

О том, что эта китайская компания намерена выйти на рынок смарт-часов стало известно еще в феврале и называться новинка будет незатейливо — Vivo Watch. В соответствии с информацией на сайте Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности, носимый гаджет получит круглой формы корпус, динамик, сенсорный дисплей, набор разнообразных датчиков, включая пульсометр. По большинству параметров и дизайну новинка может быть очень схожа с Oppo Watch.

Когда ждать

Производством Vivo Watch займется компания Dongguan Huabei Electronic Technology Co. Ltd. Скорее всего, анонс смарт-часов состоится в следующем месяце, но сама компания на данный момент хранит молчание и не делится своими планами по времени запуска Vivo Watch.

Источник: Gizmochina