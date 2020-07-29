В Сети появляется все больше намеков на скорый выход новинки Vivo X60s

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Несколько месяцев назад Vivo объявила о решении развивать рынок доступных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. И, надо сказать, у компании это выходит довольно неплохо: за непродолжительное время производитель действительно представил множество 5G-устройств, правда, все-таки в разных ценовых сегментах.

Новый смартфон Vivo с номером модели V2006 появился в списке бенчмарка GeekBench. В одноядерном тесте Geekbench смартфон набрал 637 баллов, а в многоядерном – 1985 баллов. На сайте указано, что аппарат будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, и в дополнение он получит 8 ГБ оперативной памяти. Не так давно Vivo X60s был сертифицирован датским бюро сертификации UL, и, благодаря этому сертификату, мы знаем, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку вплоть до 33 Ватт.

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Интересно, что практически совместно с Vivo X60s выходит еще один 5G-смартфон. Он будет представлен на следующей неделе, о нем мы рассказывали вам не так давно. Им станет Vivo S7, и в него Vivo также установит Qualcomm Snapdragon 765G в качестве процессора. Похоже, у кого-то на складах скопились лишние чипы. Впрочем, Snapdragon – отличное решение для среднебюджетника.

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К сожалению, других данных о технических характеристиках Vivo X60s на данный момент просто невозможно найти. Но, как только в Сети обнаружится какие-либо подробности, мы обязательно сообщим вам об этом.

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Источник: GSMArena