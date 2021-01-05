Внешность Redmi Note 9T уже попала в Сеть

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Теперь мы знаем дизайн нового Redmi Note 9T – сюрприза не случилось.

Мы уже рассказывали вам про очередное пополнение линейки Xiaomi Redmi Note 9 на глобальном рынке. На данный момент известно, что Redmi Note 9T 5G будет показан уже 8 января.

В преддверии старта продаж смартфон был найден в базе данных сайта Amazon Germany. На странице устройства были указаны его основные технические характеристики, а также фотографии, показывающие внешний вид нового смартфона. Но «висела» информация об устройстве не так долго – сейчас страница уже недоступна.

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Официальные рендеры Redmi Note 9T 5G сохранил себе в коллекцию, а после поделился со всем Интернетом один из активных инсайдеров. Как видно, Redmi Note 9T 5G будет доступен как минимум в черном и фиолетовом цветах.

На изображениях также видно, что Redmi Note 9T 5G оснащен дисплеем с аккуратным отверстием слева для фронтальной камеры, а также сканером отпечатков пальцев, размещенным на боковой грани смартфона. На задней панели смартфона расположен круглый модуль основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой.

Благодаря предыдущим утечкам мы уже знаем, что Redmi Note 9T 5G имеет 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+. Основная особенность смартфона – его чипсет. Здесь трудится Dimensity 800U от MediaTek – редкость на глобальном рынке.

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Также устройство имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, с помощью которой аккумулятор емкостью 5000 мАч будет заряжаться относительно недолго. Не забыл производитель оснастить устройство модулем NFC.

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Источник: GSMArena



https://andro-news.com/news/redmi-note-9t-poluchil-novyy-sertifikat-chto-oznachaet-skoruyu-p.html Redmi Note 9T получил новый сертификат, что означает скорую презентацию