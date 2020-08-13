Внезапно: выход Google Pixel 5 могли отменить

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Похоже, что в этом году у Google не все ладится со смартфонами. Компания основательно подзадержалась с выпуском бюджетного Pixel 4a и несколько дней назад стало известно, что в случае с Pixel 5 все же было решено отказаться от установки топовой платформы в пользу Snapdragon 765G. А теперь и вовсе инсайдеры говорят о том, что компания могла отменить выход Pixel 5.

По утверждению одного из техно-шпионов, Google приняла решение в этом году выпустить только Google Pixel 5 XL без базовой версии. Источник утверждает, что новинка выйдет с чипом Snapdragon 765G, предложит большой OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и ряд новых технологий. А стоить смартфон будет $699.

Чем руководствовалась компания, принимая такое решение, источник не сообщает. Возможно, виной тому стал уход ряда ключевых членов команды разработчиков Google Pixel или проблема в карантинных мерах из-за коронавируса, которые не позволяют вести полноценные работы сразу над двумя моделями. А может быть все дело в падении спроса на смартфоны и компания не видит смысла сейчас выпускать два топовых аппарата.

Нам остается только наблюдать за развитием событий, чтобы понять, что же на этот раз придумает Google с пятым поколением Pixel-фонов.

Источник: twitter

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