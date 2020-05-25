Где купить дешевле?

Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm

25.05.2020 960 1

Никто не будет спорить с тем, что Snapdragon 865 самый мощный чип в лагере Android. Но у него есть один существенный недостаток — он достаточно дорогой. Именно высокая стоимость платформы заставляет производителей искать более доступные альтернативы. В числе тех, кто решил сэкономить на чипе — Google с ее новым Pixel 5.

 

Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm – фото 1

 

Согласно более ранней информации, в случае с Google Pixel 5 компания остановила свой выбор на Snapdragon 765G. Он дешевле Snapdragon 865, чуть менее производительный, но в наличии 5G-модем. Но есть предсказания, что новый смартфон от Google все же получит новейший чип Snapdragon 768G. Напомним, что на данный момент на рынке есть только один смартфон с этой однокристальной системой — Redmi K30 5G Extreme Edition.

 

Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm – фото 2

 

Snapdragon 768G является разогнанной версией Snapdragon 765G, где пиковую частоту работы высокопроизводительных ядер увеличили до 2,8 ГГц. Особо акцентирует внимание Qualcomm на росте графической производительности на 15% и все благодаря тому, что частоту работы видеоускорителя увеличили до 750 МГц. Еще одна важная черта мобильной платформы — поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц.

 

Ходят слухи, что анонс Google Pixel 5 с октября могут перенести на ноябрь или даже декабрь нынешнего года. Задержка с выходом новинки может быть связана со сбоями в работе цепочки поставок из-за пандемии коронавируса.    

 

Источник: phonearena

Google Pixel 5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
К
Сзади он прям в шоке такой :D
25.05.2020 14:35
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Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm