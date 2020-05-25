Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm

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Никто не будет спорить с тем, что Snapdragon 865 самый мощный чип в лагере Android. Но у него есть один существенный недостаток — он достаточно дорогой. Именно высокая стоимость платформы заставляет производителей искать более доступные альтернативы. В числе тех, кто решил сэкономить на чипе — Google с ее новым Pixel 5.

Согласно более ранней информации, в случае с Google Pixel 5 компания остановила свой выбор на Snapdragon 765G. Он дешевле Snapdragon 865, чуть менее производительный, но в наличии 5G-модем. Но есть предсказания, что новый смартфон от Google все же получит новейший чип Snapdragon 768G. Напомним, что на данный момент на рынке есть только один смартфон с этой однокристальной системой — Redmi K30 5G Extreme Edition.

Snapdragon 768G является разогнанной версией Snapdragon 765G, где пиковую частоту работы высокопроизводительных ядер увеличили до 2,8 ГГц. Особо акцентирует внимание Qualcomm на росте графической производительности на 15% и все благодаря тому, что частоту работы видеоускорителя увеличили до 750 МГц. Еще одна важная черта мобильной платформы — поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц.

Ходят слухи, что анонс Google Pixel 5 с октября могут перенести на ноябрь или даже декабрь нынешнего года. Задержка с выходом новинки может быть связана со сбоями в работе цепочки поставок из-за пандемии коронавируса.

Источник: phonearena