Обладатели Redmi Note 10 Pro – наконец-то праздник и на вашей улице.

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Сверхпопулярный среднебюджетный смартфон получил обновление в MIUI 14

Под предыдущими выпусками новостей об обновлениях до MIUI 14 мы неоднократно видели справедливый вопрос от обладателей смартфона Redmi Note 10 Pro "а когда уже нам придет обновление?". И вот сегодня настал тот же день, когда китайцы выложили в общий доступ прошивку для европейского региона под названием V14.0.1.0.TKFEUXM. Оно основано на Android 13.

Это программное обеспечение имеет тип Recovery, и его смогут установить только опытные пользователи. Если фразы "разблокированный загрузчик" и "Wipe data" вам незнакомы, то лучше даже не начинать. Но даже для вас есть хорошие новости, чаще всего между выходом Recovery и релизом прошивки, которую можно установить всем желающим в один клик, проходит около недели.

Поэтому если вы не уверены в своих силах ждать осталось не долго, мы обязательно сообщим вам, когда выйдет тот самый "простой" вариант. Скачать MIUI 14 V14.0.1.0.TKFEUXM﻿ вы можете по этой ссылке . Так что приятного пользования и пишите о своем опыте в комментариях.

Источник: mifirmware