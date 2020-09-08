Вот это несуразица: Xiaomi придумала странный смартфон

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Xiaomi придумала «рогатый» смартфон





Компания Xiaomi запатентовала смартфон. Немного обыденная новость и мы бы обошли ее стороной, если бы не одно но: это странный кич-мобильник. Вам хочется смартфон, дисплей которого не был бы изуродован вырезом или выемкой под фронталку? А все эти обычные выдвижные перископы надоели? Тогда предлагаем посмотреть на патент Xiaomi, который впору отнести к категории новостей «дичь дня».

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Как это часто бывает, подсуетилось издание LetsGoDigital, которое регулярно шерстит базы данных патентных ведомств в поисках чего-то интересного или диковинного. На просторах сайта Государственного управления по интеллектуальной собственности Китая им и удалось обнаружить изображения странного гаджета Xiaomi.

Иллюстрации дают понимание, что компания раздумывает над созданием полноэкранного смартфона, который визуально лишен камер. Причем как спереди, так и на тыльной стороне. А секрет в том, что на верхнем торце прячутся четыре датчика изображения, встроенные в два выдвижных модуля: по два датчика спереди и сзади.

Но эти два выдвижных модуля выдвигаются не прямо, а с наклоном, под углом друг к другу. В итоге рождаются ассоциации с небольшими рожками или бантиком. Вот так «игриво» инженеры обыграли уже достаточно скучное решение со всплывающими камерами. А вот для светодиодной вспышки в выдвижных модулях места не хватило, поэтому ее оставили на тыльной стороне.

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На данный момент неизвестно, планирует ли компания довести патент до коммерческой реализации. А как вам идея?

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Источник: letsgodigital