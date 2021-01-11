Вот и Redmi K40 вслед за Xiaomi Mi 11 получит самый дорогой дисплей на рынке, но плоский
Компания обещает анонс серии Redmi R40 в феврале c отличным дисплеем
Не секрет, что готовится к анонсу серия Redmi K40, где наибольший интерес представляет Redmi K40 Pro, который должен получить флагманскую платформу Snapdragon 888. Сегодня компания сообщила о том, что намерена показать новинки в феврале и даже раскрыла ряд подробностей о них. Поделился информацией с широкой аудиторией глава Redmi Лю Вейбинг.
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В частности, было сообщено, что Redmi K40 получит самый дорогой и плоский экран на рынке и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. Обращает на себя внимание заявление, что это будет «дорогой» дисплей. Это наводит на мысль, что компания могла пойти по пути установки OLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц или даже 144 Гц и разрешением FullHD+.
Среди прочего упомянут в очередной раз чип Snapdragon 888. Но будет ли он неотъемлемой частью Redmi K40 и Redmi K40 Pro, доподлинно неизвестно. Слухи ориентируют нас на то, что базовая версия получит новейший мощный чип от MediaTek, а флагманская платформа Qualcomm достанется Redmi K40 Pro.
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Предположим, что первым компания покажет Redmi K40 и сделает это до Китайского Нового года. А вот Pro-версию представят позже и уже после анонса Xiaomi Mi 11 Pro. Нам остается только наблюдать, сбудутся ли наши предположения и почти наверняка еще до релиза новинок компания расскажет больше о них.
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Источник: gizmochina
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