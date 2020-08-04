Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc

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Как мы и писали, завтра, 4 августа, Nokia должна показать свой первый смартфон за долгое время. Им, как и ожидалось, станет, во всех смыслах, ультрабюджетник (ударение на ультра) Nokia C3. Он станет идейным продолжением другого смартфона компании начального уровня – Nokia C2. Nokia C3 будет выпущен в Китае спустя пять месяцев после выхода своего предшественника. Модель уже зарегистрирована на торговой площадке JD.com и доступна для предварительного заказа.





На этих выходных мы узнали все технические характеристики Nokia C3. Смартфон был замечен в базе данных приложения бенчмарка Geekbench, в котором в качестве процессора был обозначен процессор Unisoc под кодовым названием «GamoraPlus». И процессор этот спокойно можно назвать самым дном производительности: тактовая частота в 1,20 ГГц. Помогать чипсету будет набор из 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища. Объем последнего можно расширить с помощью карты microSD.

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Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Дисплей выглядит достаточно старомодно для 2020 года – нет ни выреза, ни отверстия для фронталки. На верхней рамке расположена фронтальная камера, а внизу можно заметить логотип Nokia.





А теперь самый экшн: задняя крышка устройства съемная. Батарейка, кстати, тоже съемная. На заднике мы видим одиночную 8-мегапиксельную основную камеру, размещенную в одном модуле со вспышкой. Большим плюсом смартфона является датчик отпечатков пальцев, расположенный сзади, прямо под камерой.

Аппарат работает на чистом Android 10. Для зарядки служит порт micro-USB. К другим характеристикам относятся: наличие 3,5 мм мини-джека, возможность установить две SIM-карты и два вида расцветки: синий и золотистый.

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Nokia C3 оценивается в $95. Официальных сообщений о том, будет ли смартфон продаваться на глобальном рынке, пока нет.

Источник: ndtv.com