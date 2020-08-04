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Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc

04.08.2020 1046 8

Как мы и писали, завтра, 4 августа, Nokia должна показать свой первый смартфон за долгое время. Им, как и ожидалось, станет, во всех смыслах, ультрабюджетник (ударение на ультра) Nokia C3. Он станет идейным продолжением другого смартфона компании начального уровня – Nokia C2. Nokia C3 будет выпущен в Китае спустя пять месяцев после выхода своего предшественника. Модель уже зарегистрирована на торговой площадке JD.com и доступна для предварительного заказа.

 

Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc – фото 1

 

На этих выходных мы узнали все технические характеристики Nokia C3. Смартфон был замечен в базе данных приложения бенчмарка Geekbench, в котором в качестве процессора был обозначен процессор Unisoc под кодовым названием «GamoraPlus». И процессор этот спокойно можно назвать самым дном производительности: тактовая частота в 1,20 ГГц. Помогать чипсету будет набор из 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища. Объем последнего можно расширить с помощью карты microSD.

 

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Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Дисплей выглядит достаточно старомодно для 2020 года – нет ни выреза, ни отверстия для фронталки. На верхней рамке расположена фронтальная камера, а внизу можно заметить логотип Nokia.

 

Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc – фото 2

 

А теперь самый экшн: задняя крышка устройства съемная. Батарейка, кстати, тоже съемная. На заднике мы видим одиночную 8-мегапиксельную основную камеру, размещенную в одном модуле со вспышкой. Большим плюсом смартфона является датчик отпечатков пальцев, расположенный сзади, прямо под камерой.

 

Аппарат работает на чистом Android 10. Для зарядки служит порт micro-USB. К другим характеристикам относятся: наличие 3,5 мм мини-джека, возможность установить две SIM-карты и два вида расцветки: синий и золотистый.

 

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Nokia C3 оценивается в $95. Официальных сообщений о том, будет ли смартфон продаваться на глобальном рынке, пока нет.

 

Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc – фото 3

 

Источник: ndtv.com

 

Nokia Nokia C3
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 8
 
Иван 0
Появление смартфона в китайском магазине ещё не официальный анонс. Перекупы часто выставляют смарт до презентации. Не перекручивайте факты, смарт не представлен еще. Не превращайте ресурс в желтушный. Повторил тест, потому, что некоторые дятлы не поняли
04.08.2020 08:49
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Igor “Barlacuda” Ivanov 0
С таким ценником он даже как офисная трубка не годится.
04.08.2020 08:17
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Иван 0
Появление смартфона в китайском магазине ещё не официальный анонс. Перекуры часто выставляют смарт до презентации. Не перекручивание факты, смарт не представлен еще
04.08.2020 08:06
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Gfdtk 0
Какую-то херню наговорил...сам-то прочитай, что пишешь, дятел неграмотный
04.08.2020 08:26
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Иван 0
Уебок, по ходу к тебе так надо обращаться, раз имя свое прячешь, про Т9 слышал что нибудь, который текст исправляет. Рот и прикрой свой, говори по делу. И не все дятлы как ты
04.08.2020 08:48
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maxim kazan 0
Gfdtk, ахахааа
04.08.2020 09:30
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иван 1
А фамилия соответствует чьему-то мозгу и голове
04.08.2020 09:38
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Андрей Романов 0
Gfdtk, ага, пишет чучмек какой-то, еще и слова умные использует, диванный экспертД не иначе.
04.08.2020 11:52
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Вперед в прошлое: Nokia представила бюджетник со съемным аккумулятором и процессором от Unisoc