Время Google Pixel Watch приближается

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А кульминация с выходом смарт-часов от Google должна состояться в 2022 году

Помните слухи о скором выходе Google Pixel Watch? Они появлялись не раз и на протяжении нескольких лет. На них возлагали надежду, что они станут толчком для развития носимых устройств на Wear OS. И каждый раз эти ожидания разбивались о суровую действительность, Google не спешит с выпуском смарт-часов. Более того, в этом году стало понятно, что рассчитывать на скорый выход умных часов не стоит.

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Причина банальна и проста — компания считает, что ее носимый гаджет в своем нынешнем исполнении не сможет стать массовым и он не готов к конкуренции. Google решила выждать время и доработать его, чтобы действительно наделать шуму на рынке. И вот пришло сообщение, что благоприятный период не заставил себя долго ждать.

Аналитики отмечают, что сейчас на рынке происходит небольшая революция и перераспределение мест. Несмотря на то, что Apple со своими смарт-часами все еще в лидерах, но нельзя не отметить тенденцию с повышением спроса на часы с Wear. Не последнюю роль тут сыграла Samsung, которая помогает Google довести до ума прошивку и выпустила Galaxy Watch 4 с обновленной операционной системой.

Считается, что сейчас на рынке благодатная почва и сложился удачный момент, чтобы Google выпустить свои смарт-часы. Журналистам издания Business Insider попали внутренние документы компании, в которых идет речь об умных часах с кодовым именем «Rohan», которые будут на запястьях «90% населения». Весьма амбициозное ожидание и есть большой скепсис в том, что оно оправдается.

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А выйти Google Pixel Watch должны в следующем году. Конкретики в том, какими они будут нет. Можно лишь говорить о том, что дешевыми они не должны быть. Все же эталонные смарт-часы от Google должны будут бросить вызов Apple Watch, и что касается цены тоже.

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Источник: businessinsider