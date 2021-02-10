Время выхода и цена глобальной версии Xiaomi Mi Mix Fold

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Xiaomi Mi Mix Fold должен выйти за пределы Китая в мае и за него запросят на $450 больше, чем на родине

Смартфоны с гибкими дисплеями не первый месяц вторгаются на рынок и после двух лет ожиданий свой складной мобильник представила Xiaomi. Идею сгибающегося экрана реализовали в Xiaomi Mi Mix Fold, взяв за основу ту конструкцию, что обыграли в Galaxy Fold. В отличие от Mi Mix Alpha, у компании вышел готовый к продаже коммерческий смартфон, которым она и начала торговать в Китае.

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Изначально предполагалось, что Xiaomi Mi Mix Fold станет исключительно китайской историей и за пределы Поднебесной не выйдет. Но компания решила рискнуть и готовится к его международной карьере. По информации источника, на глобальном рынке смартфон дебютирует в конце нынешнего месяца. Доступен Xiaomi Mi Mix Fold будет только в версии с 16/512 Гб и ее покупка обойдется в 1999 евро ($2428). Для сравнения в Китае за эту модификацию просят $1978.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix Fold построен на базе Snapdragon 888, обладает аккумулятором емкостью 5020 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, гибким дисплеем диагональю 8,01 дюйма и внешним 90-герцовым экраном диагональю 6,52 дюйма.

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В активе смартфона фронталка на 20 Мп, 4 динамика SOUND BY Harman Kardon, основная камера 108 Мп + 8 Мп + 13 Мп с жидкой линзой, аналог режима DeX, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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Источник: twitter