Коронавирус больно ударил по одному из крупнейших рынков смартфонов. Роcт Xiaomi замедлится

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Вспышка коронавируса в Индии привела к падению продаж смартфонов в Индии

Xiaomi удачнее прочих компаний воспользовалась дерибаном наследства Huawei на рынке смартфонов. Компания плотно обосновалась на третьей строчке рейтинга крупнейших производителей смартфонов в мировом зачете и стала компанией номер один в России. С этим можно поздравить фанатов компании, которые с азартом футбольных болельщиков ратуют за любимую компанию.

Естественно, что Xiaomi планирует расти и дальше, но ее стремительному подъему могут помешать два фактора. Один из них — пандемия коронавируса в Индии. Сейчас эта страна стала мировым лидером по числу заразившихся коронавирусом за сутки, и сложная эпидемиологическая ситуация сказывается на различных сферах жизни. Сообщается, что продажи смартфонов в Индии основательно упали.

Естественно, что спад спроса ощутит и Xiaomi, которая к тому же является лидером в этом регионе и больше всех продает здесь своих смартфонов. Падение продаж в Индии в итоге может не позволить китайской компании и дальше взбираться вверх в рейтинге смартфоностроителей, а также она не сможет выполнить собственный план продаж. Аналитики прогнозируют, что Xiaomi удастся продать в этом году 190 млн трубок вместо 240 млн запланированных.

Почувствуют негативные последствия от вспышки коронавирусной инфекции в Индии и такие бренды как Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, продажи которых должны упасти в среднем на 20%.

Помешает Xiaomi и дальше бурно расти и то, что ее товары становятся дороже. А это означает, что постепенно испаряется главное обаяние устройств компании — низкая цена. В силу все еще сильного недоверия к товарам из Китая и укоренившемуся имиджу Xiaomi, как производителя «топ за свои деньги», спрос на прибавившие в цене аппараты не будет прежним, все чаще покупатели начнут искать альтернативу на стороне.

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Источник: mydrivers