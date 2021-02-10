Все меньше маркетинга: в Samsung Galaxy S22 откажутся от одной из бесполезных камер

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В Samsung Galaxy S22 не будет ToF-датчика

Мы уже рассказывали о том, что Samsung пересмотрела свое отношение к наращиванию количества мегапикселей и прекратит гонку за высокое разрешение. По крайней мере, на данный момент и новый подход мы увидим уже в Galaxy S22. А сегодня пришло сообщение, что в Galaxy S22 компания откажется от еще одной маркетинговой фишки.

В частности, было решено отказаться от практики установки бесполезных камер-заглушек. Речь идет о том, что Galaxy S22 не получит времяпролетную или ToF-камеру. Напомним, что этот модуль измеряет время, затраченное на движение импульса света от датчика до объекта съемки и обратно. Полученные данные используются камерой для построения объемной картинки.

По словам источника, реакция пользователей на массивы камер без ToF-модуля была достаточно положительной, поэтому компания приняла решение, что отсутствие этого датчика в Galaxy S22 будет воспринято правильно и положительно. Возможно, он вернется в смартфоны тогда, когда появятся работоспособные приложения дополненной и виртуальной реальности.

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Предполагается, что Samsung внедрила ToF-датчик в свои устройства, чтобы не пасти задних Huawei и Apple. Эта технология проигрывает датчику глубины LiDAR от Apple по быстроте и точности работы.

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Источник: phonearena