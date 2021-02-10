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Привет, друзья! Сегодня обсудим очень важный вопрос, касающийся продолжительности жизни ваших устройств: смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, «умных» часов и т.д. Что обеспечивает функционирование всех этих гаджетов? Верно, аккумулятор. Это одна из главных деталей любого устройства, требующая бережного и внимательного отношения к себе. Что НЕЛЬЗЯ делать с батареей и как увеличить продолжительность жизни АКБ – расскажем прямо сейчас.

Из чего состоит литий-ионная батарея и как происходит ее разряд/заряд

Для начала выясним, как вообще работает литий-ионный аккумулятор и как он разряжается и заряжается. Начнём со строения АКБ – это очень важный момент, который поможет вам лучше понять весь процесс работы батареи.

Аккумулятор состоит из двух частей. Первая называется анод, вторая – катод. Анод – это отрицательный парень с графитом, а катод – наоборот положительный, содержащий такое соединение, как оксид кобальта. Но есть еще ионы лития, играющие важнейшую роль в этом деле.

Анод и катод разделяет жидкий электролит. Из-за своей прихотливости он пропускает только части с положительным зарядом. Но при полной зарядке аккумулятора литий находится внутри анода, который является отрицательным. Литию это не нравится – он хотел бы дружить с положительным катодом.

Наш литий оказался достаточно умным и придумал хитрый план: отдать электрон и превратиться в положительного парня. Таким образом, он сможет проходить сквозь электролит.

Но не думайте, что электроны становятся бесполезными. Именно тогда, когда литий лишается электронов и они начинают переходить от минуса к плюсу, происходит зарядка всех элементов вашего девайса. Когда все электроны пройдут дорогу, аккумулятор полностью разрядится. Вот такой интересный круговорот получается.

С процессом разряда батареи разобрались. Теперь переходим к зарядке. Оно происходит так же, как разряд, но наоборот. Нам нужен ток с напряжением, которое больше, чем в батарее. Когда этот ток касается плюсов и минусов аккумулятора, литий снова становится отрицательным. Это происходит потому, что электроны начинают переходить дорогу в обратном направлении и идут к аноду, а не к катоду, как это было при разряде аккумулятора.

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Как долго живет литий-ионный аккумулятор

Мы разобрались, что происходит внутри АКБ при разряде и заряде. Но что нам дает это на практике? Дело в том, что полная зарядка аккумулятора – это один зарядный цикл. А аккумулятор современного смартфона в среднем рассчитан на 400–500 циклов зарядки.

То есть, если вы будете каждый день заряжать свой телефон, то нормально батарея будет работать чуть больше года. Если же несколько раз в день (при условии полного заряда и разряда), то получаем всего 9-10 месяцев бесперебойной работы.

Согласитесь, что эти цифры немного расстраивают. Вообще в техническом круге было принято считать, что аккумулятор рассчитан на два года и в течение этих лет емкость батареи не будет уменьшаться. Но на практике выходит гораздо меньше.

Износ аккумулятора происходит следующим образом: во время прохода ионов лития через электролит, некоторые ионы в нем застревают. Представьте электролит в виде небольшой поверхности со множеством отверстий. Вот в этих отверстиях и остаются ионы лития. Со временем количество застрявших ионов увеличивается, и в какой-то момент они полностью перекрывают всю площадь электролита. Новые ионы уже не могут переходить дорогу от анода к катоду и обратно. Тогда батарея и перестает работать.

Можем ли мы как-то повлиять на занос батареи? К сожалению, нет. Это неотвратимый процесс, который рано или поздно произойдет в каждом аккумуляторе. Но мы можем сделать так, чтобы это произошло «поздно». Каким образом, спросите вы. Наша задача состоит в том, чтобы снизить количество зарядных циклов за определенный промежуток времени.

Смотрите, когда вы оставляете телефон заряжаться на всю ночь, при достижении заряда 100% напряжение перестает подаваться. Но в течение ночи процент заряда чуть-чуть падает – скажем, на 3-5%. Тогда напряжение снова подаётся, аккумулятор набирает 100% и происходит небольшой цикл заряда. Это не полный цикл, а где-то от одной-двух сотых цикла до одной-двух десятых цикла.

На первый взгляд может показаться, что это пустяк. Но если это будет происходить каждую ночь, то за год сверху набежит примерно 100-150 циклов. Если же правильно заряжать батарею ежедневно, то эти циклы можно растянуть еще на 100 дней нормальной работы батареи. Как увеличить жизнь аккумулятора – расскажем в следующем пункте.

Основные правила, чтобы увеличить продолжительность жизни батареи

Как сделать так, чтобы аккумулятор нормально работал от двух до трех лет? Следует соблюдать простые правила, которые сохранят батарею вашего устройства и помешают быстрому износу.

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Правило 1: Соблюдайте правильную температуру

Первое правило, которое нужно обязательно запомнить – нельзя заряжать устройство на морозе или при попадании солнечных лучей. Следует беречь батарею как от очень низких температур, так и от высоких.

Если вы будете заряжать телефон или другое устройство на морозе, наши ребята начнут очень быстро застревать в электролите. То есть, батарея с молниеносной скоростью будет терять свою емкость. Это может привести к тому, что даже от одной зарядки на морозе емкость снизится на 5, а то и 10 процентов.

Поэтому ни в коем случае не заряжайте устройство, если температура ниже нуля. Особенно опасно подзаряжать и даже пользоваться смартфоном, когда на улице температура от -10°C. Даже если вы вышли из дома и забыли зарядить телефон, а в рюкзаке соблазнительно лежит повербанк – вспомните нашу статью и удержитесь от зарядки. Если минусовой температуры нет, можете смело заряжаться.

Обратите внимание! Когда приходите домой с мороза, не следует сразу подключать телефон к источнику питания. Смартфон еще охлажден, и если вы зарядите его сразу после прогулки, получится такая же картина, как и при зарядке на улице. Подождите 30-40 минут.

С морозом разобрались, а как же жара? Здесь тоже есть ограничения. Запрещается заряжать АКб, если температура достигает 45 градусов тепла и выше. Да, в Украине это анормальная температура, с которой мы не сталкивались. Но возможно, вы собираетесь на отдых в восточные страны, и эта информация вам понадобится.

Другая ситуация с высокими температурами уже больше подходит для нас – не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами. Ни в коем случае нельзя заряжать аккумулятор на подоконнике, балконе или приборной панели автомобиля.

Из-за высокой температуры ускоряется химическая реакция, происходящая внутри батареи. Аккумулятор может окислиться, сдуться или загореться и взорваться. Запомните, что прямые солнечные лучи – один из самых опасных врагов вашего смартфона. Не забываем, что на большом морозе также возможен взрыв.

Правило 2: Не разряжайте устройство ниже 20% и не заряжайте до 100%

Двигаемся дальше. Наверное, вы уже много раз слышали, что не следует разряжать телефон до нуля и полностью заряжать. Сегодня мы снова подтвердим эту информацию. Когда уровень заряда падает ниже 20% – снижается соответственно и напряжение самого устройства. При подключении телефона к сети напряжение резко подскакивает. Поэтому увеличивается температура девайса. А мы помним, что большая температура очень вредит телефону.

Ситуацию не спасают даже контролеры, которые должны регулировать напряжение. Если не верите, разрядите телефон до 5-7%, затем подключите его к источнику питания и где-то через 10-20 минут коснитесь корпуса. Он будет достаточно горячим. Поэтому, как только заметили, что заряд снизился до 20-25%, – быстренько ставьте девайс заряжаться.

При зарядке до 100% напряжение, как и температура, тоже увеличивается. Так что старайтесь соблюдать заряд в пределах 20-80%. Более того, когда вы заряжаете устройство не до 100%, а до 80%, аккумулятор считает это не полным зарядным циклом, а лишь 0.6 цикла.

Важно! На литий-ионных батареях не нужно производить калибровку. Пользы не будет, зато можно наоборот навредить аккумулятору. Поэтому никогда не разряжайте смартфон до нуля и не заряжайте до 100% даже с целью профилактики.

Правило 3: Не оставляйте смартфон заряжаться всю ночь

О вредной привычке заряжать смартфон в течение ночи мы уже рассказывали в предыдущем пункте. Здесь просто подведем итоги и расскажем об альтернативе. В настройках некоторых смартфонов есть функция «Адаптивная зарядка». Сразу предупредим, что она присутствует далеко не у каждой модели. Чаще инструмент встречается на флагманах.

К примеру, на моем Pixel 4XL такая опция присутствует. Найти ее можно в "Настройках", открыл раздел "Аккумулятор" - "Адаптивные настройки". Здесь нужно активировать строку «Адаптивная зарядка».

Адаптивная зарядка работает следующим образом: система анализирует, в какой промежуток времени вы используете телефон (например, с 7:00). В течение ночи основной заряд достигнет 80%, и уже в предутренние часы заряд будет постепенно приближаться к 100%. Когда вы проснетесь в семь часов, телефон полностью зарядится. Это делается для того, чтобы батарея не подзаряжалась несколько раз до 100%.

Если телефон не поддерживает адаптивную зарядку, лучше зарядить АКБ утром или вечером. На ночь можно включить энергосберегающий режим, чтобы заряд не тратился в фоновом режиме.

Правило 4: Понемногу заряжайте устройство в течение дня

Мы дошли до последнего правила, благодаря которому ваш аккумулятор точно прослужит гораздо дольше. Речь идет о постепенной зарядке в течение дня, чтобы заряд держался на уровне 40-60%. Это, так сказать, золотой стандарт, поскольку будет происходить не полный цикл, а только половина и даже меньше. Чем чаще вы заряжаете батарею – тем на дольше ее хватит.

Как только появилось свободное время, подключите смартфон или другое устройство к питающей сети и отключите, когда батарея подзарядится на 10-20%. Делайте это несколько раз в течение дня, и ваш аккумулятор точно отблагодарит вас долгой и бесперебойной работой.

Это все, что мы хотели рассказать вам о правильной зарядке батареи. Теперь вы знаете, что нельзя делать с аккумулятором, а какие действия наоборот увеличат продолжительность жизни АКБ. Пишите в комментариях, была ли информация полезна, просматривайте видео по этой теме, а еще делитесь статьей с друзьями, чтобы они тоже правильно заряжали свои устройства. До встречи!