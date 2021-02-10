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Все, что вы хотели бы знать о правильной (и не очень) зарядке аккумулятора

02.02.2023 69 0

Привет, друзья! Сегодня обсудим очень важный вопрос, касающийся продолжительности жизни ваших устройств: смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, «умных» часов и т.д. Что обеспечивает функционирование всех этих гаджетов? Верно, аккумулятор. Это одна из главных деталей любого устройства, требующая бережного и внимательного отношения к себе. Что НЕЛЬЗЯ делать с батареей и как увеличить продолжительность жизни АКБ – расскажем прямо сейчас.

Из чего состоит литий-ионная батарея и как происходит ее разряд/заряд

Для начала выясним, как вообще работает литий-ионный аккумулятор и как он разряжается и заряжается. Начнём со строения АКБ – это очень важный момент, который поможет вам лучше понять весь процесс работы батареи.

 

Аккумулятор состоит из двух частей. Первая называется анод, вторая – катод. Анод – это отрицательный парень с графитом, а катод – наоборот положительный, содержащий такое соединение, как оксид кобальта. Но есть еще ионы лития, играющие важнейшую роль в этом деле.

Из чего состоит литий-ионная батарея

Анод и катод разделяет жидкий электролит. Из-за своей прихотливости он пропускает только части с положительным зарядом. Но при полной зарядке аккумулятора литий находится внутри анода, который является отрицательным. Литию это не нравится – он хотел бы дружить с положительным катодом.

 

Наш литий оказался достаточно умным и придумал хитрый план: отдать электрон и превратиться в положительного парня. Таким образом, он сможет проходить сквозь электролит.

 

Но не думайте, что электроны становятся бесполезными. Именно тогда, когда литий лишается электронов и они начинают переходить от минуса к плюсу, происходит зарядка всех элементов вашего девайса. Когда все электроны пройдут дорогу, аккумулятор полностью разрядится. Вот такой интересный круговорот получается.

Какие компоненты присутствуют в литий-ионной батарее

С процессом разряда батареи разобрались. Теперь переходим к зарядке. Оно происходит так же, как разряд, но наоборот. Нам нужен ток с напряжением, которое больше, чем в батарее. Когда этот ток касается плюсов и минусов аккумулятора, литий снова становится отрицательным. Это происходит потому, что электроны начинают переходить дорогу в обратном направлении и идут к аноду, а не к катоду, как это было при разряде аккумулятора.

Как разряжается и заряжается аккумулятор

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Как долго живет литий-ионный аккумулятор

Мы разобрались, что происходит внутри АКБ при разряде и заряде. Но что нам дает это на практике? Дело в том, что полная зарядка аккумулятора – это один зарядный цикл. А аккумулятор современного смартфона в среднем рассчитан на 400–500 циклов зарядки.

Как долго живет литий-ионный аккумулятор

То есть, если вы будете каждый день заряжать свой телефон, то нормально батарея будет работать чуть больше года. Если же несколько раз в день (при условии полного заряда и разряда), то получаем всего 9-10 месяцев бесперебойной работы.

Насколько хватает аккумулятора

Согласитесь, что эти цифры немного расстраивают. Вообще в техническом круге было принято считать, что аккумулятор рассчитан на два года и в течение этих лет емкость батареи не будет уменьшаться. Но на практике выходит гораздо меньше.

 

Износ аккумулятора происходит следующим образом: во время прохода ионов лития через электролит, некоторые ионы в нем застревают. Представьте электролит в виде небольшой поверхности со множеством отверстий. Вот в этих отверстиях и остаются ионы лития. Со временем количество застрявших ионов увеличивается, и в какой-то момент они полностью перекрывают всю площадь электролита. Новые ионы уже не могут переходить дорогу от анода к катоду и обратно. Тогда батарея и перестает работать.

Почему ионы застряют в электролите

Можем ли мы как-то повлиять на занос батареи? К сожалению, нет. Это неотвратимый процесс, который рано или поздно произойдет в каждом аккумуляторе. Но мы можем сделать так, чтобы это произошло «поздно». Каким образом, спросите вы. Наша задача состоит в том, чтобы снизить количество зарядных циклов за определенный промежуток времени.

Как ионы переходят от катода к аноду

Смотрите, когда вы оставляете телефон заряжаться на всю ночь, при достижении заряда 100% напряжение перестает подаваться. Но в течение ночи процент заряда чуть-чуть падает – скажем, на 3-5%. Тогда напряжение снова подаётся, аккумулятор набирает 100% и происходит небольшой цикл заряда. Это не полный цикл, а где-то от одной-двух сотых цикла до одной-двух десятых цикла.

Можно ли заряжать телефон ночью

На первый взгляд может показаться, что это пустяк. Но если это будет происходить каждую ночь, то за год сверху набежит примерно 100-150 циклов. Если же правильно заряжать батарею ежедневно, то эти циклы можно растянуть еще на 100 дней нормальной работы батареи. Как увеличить жизнь аккумулятора – расскажем в следующем пункте.

Почему нельзя оставлять телефон заряжаться ночью

Основные правила, чтобы увеличить продолжительность жизни батареи

Как сделать так, чтобы аккумулятор нормально работал от двух до трех лет? Следует соблюдать простые правила, которые сохранят батарею вашего устройства и помешают быстрому износу.

 

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Правило 1: Соблюдайте правильную температуру

Первое правило, которое нужно обязательно запомнить – нельзя заряжать устройство на морозе или при попадании солнечных лучей. Следует беречь батарею как от очень низких температур, так и от высоких.

При какой температуре заряжать смартфон

Если вы будете заряжать телефон или другое устройство на морозе, наши ребята начнут очень быстро застревать в электролите. То есть, батарея с молниеносной скоростью будет терять свою емкость. Это может привести к тому, что даже от одной зарядки на морозе емкость снизится на 5, а то и 10 процентов.

Что будет, если зарядить смартфон на морозе

Поэтому ни в коем случае не заряжайте устройство, если температура ниже нуля. Особенно опасно подзаряжать и даже пользоваться смартфоном, когда на улице температура от -10°C. Даже если вы вышли из дома и забыли зарядить телефон, а в рюкзаке соблазнительно лежит повербанк – вспомните нашу статью и удержитесь от зарядки. Если минусовой температуры нет, можете смело заряжаться.

 

Обратите внимание! Когда приходите домой с мороза, не следует сразу подключать телефон к источнику питания. Смартфон еще охлажден, и если вы зарядите его сразу после прогулки, получится такая же картина, как и при зарядке на улице. Подождите 30-40 минут.

Почему перегревается смартфон С морозом разобрались, а как же жара? Здесь тоже есть ограничения. Запрещается заряжать АКб, если температура достигает 45 градусов тепла и выше. Да, в Украине это анормальная температура, с которой мы не сталкивались. Но возможно, вы собираетесь на отдых в восточные страны, и эта информация вам понадобится.

Перегрев аккумулятора Другая ситуация с высокими температурами уже больше подходит для нас – не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами. Ни в коем случае нельзя заряжать аккумулятор на подоконнике, балконе или приборной панели автомобиля.

Может ли аккумулятор взорваться от жары

Из-за высокой температуры ускоряется химическая реакция, происходящая внутри батареи. Аккумулятор может окислиться, сдуться или загореться и взорваться. Запомните, что прямые солнечные лучи – один из самых опасных врагов вашего смартфона. Не забываем, что на большом морозе также возможен взрыв.

 

Правило 2: Не разряжайте устройство ниже 20% и не заряжайте до 100%

Двигаемся дальше. Наверное, вы уже много раз слышали, что не следует разряжать телефон до нуля и полностью заряжать. Сегодня мы снова подтвердим эту информацию. Когда уровень заряда падает ниже 20% – снижается соответственно и напряжение самого устройства. При подключении телефона к сети напряжение резко подскакивает. Поэтому увеличивается температура девайса. А мы помним, что большая температура очень вредит телефону.

Почему нельзя полностью разряжать батарею

Ситуацию не спасают даже контролеры, которые должны регулировать напряжение. Если не верите, разрядите телефон до 5-7%, затем подключите его к источнику питания и где-то через 10-20 минут коснитесь корпуса. Он будет достаточно горячим. Поэтому, как только заметили, что заряд снизился до 20-25%, – быстренько ставьте девайс заряжаться.

Увеличение напряжения при зарядке аккумулятора

При зарядке до 100% напряжение, как и температура, тоже увеличивается. Так что старайтесь соблюдать заряд в пределах 20-80%. Более того, когда вы заряжаете устройство не до 100%, а до 80%, аккумулятор считает это не полным зарядным циклом, а лишь 0.6 цикла.

При каком уровне заряда нужно заряжать устройство

Важно! На литий-ионных батареях не нужно производить калибровку. Пользы не будет, зато можно наоборот навредить аккумулятору. Поэтому никогда не разряжайте смартфон до нуля и не заряжайте до 100% даже с целью профилактики.

 

Правило 3: Не оставляйте смартфон заряжаться всю ночь

О вредной привычке заряжать смартфон в течение ночи мы уже рассказывали в предыдущем пункте. Здесь просто подведем итоги и расскажем об альтернативе. В настройках некоторых смартфонов есть функция «Адаптивная зарядка». Сразу предупредим, что она присутствует далеко не у каждой модели. Чаще инструмент встречается на флагманах.

 

К примеру, на моем Pixel 4XL такая опция присутствует. Найти ее можно в "Настройках", открыл раздел "Аккумулятор" - "Адаптивные настройки". Здесь нужно активировать строку «Адаптивная зарядка».

Что такое адаптивная зарядка

Зачем нужна адаптивная зарядка

Как включить адаптивную зарядку

Адаптивная зарядка работает следующим образом: система анализирует, в какой промежуток времени вы используете телефон (например, с 7:00). В течение ночи основной заряд достигнет 80%, и уже в предутренние часы заряд будет постепенно приближаться к 100%. Когда вы проснетесь в семь часов, телефон полностью зарядится. Это делается для того, чтобы батарея не подзаряжалась несколько раз до 100%.

Как работает адаптивная зарядка на смартфоне

Если телефон не поддерживает адаптивную зарядку, лучше зарядить АКБ утром или вечером. На ночь можно включить энергосберегающий режим, чтобы заряд не тратился в фоновом режиме.

 

Правило 4: Понемногу заряжайте устройство в течение дня

Мы дошли до последнего правила, благодаря которому ваш аккумулятор точно прослужит гораздо дольше. Речь идет о постепенной зарядке в течение дня, чтобы заряд держался на уровне 40-60%. Это, так сказать, золотой стандарт, поскольку будет происходить не полный цикл, а только половина и даже меньше. Чем чаще вы заряжаете батарею – тем на дольше ее хватит.

Как лучше заряжать телефон

Как только появилось свободное время, подключите смартфон или другое устройство к питающей сети и отключите, когда батарея подзарядится на 10-20%. Делайте это несколько раз в течение дня, и ваш аккумулятор точно отблагодарит вас долгой и бесперебойной работой.

Основные правила при зарядке телефона

Это все, что мы хотели рассказать вам о правильной зарядке батареи. Теперь вы знаете, что нельзя делать с аккумулятором, а какие действия наоборот увеличат продолжительность жизни АКБ. Пишите в комментариях, была ли информация полезна, просматривайте видео по этой теме, а еще делитесь статьей с друзьями, чтобы они тоже правильно заряжали свои устройства. До встречи!

Видеоинструкция

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 02.02.2023

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