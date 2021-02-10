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Технологии не стоят на месте. Они постоянно совершенствуются и становятся более удобными для использования в повседневной жизни. Без технологического прогресса уже невозможно представить ни одну страну.

В сфере технологий одно из первых мест занимает мобильная связь. Беспроводная сотовая сеть играет важнейшую роль не только для обычного пользователя, но и для различных отраслей производства. В сегодняшнем материале поговорим на такую важную и интересную тему, как реализация сети 5G в Украине. Стоит ли в ближайшее время ожидать пятое поколение мобильной связи в нашей стране и какие преимущества мы получим при использовании 5G?

Что такое сеть 5G и чем она отличается от 4G

5G – это пятое поколение мобильной беспроводной связи, которое является прямым преемником 4G. По сравнению с четвертым поколением, 5G может похвастаться скоростной работой, минимальной задержкой в обработке данных, очень стабильным подключением и охватом большого количества устройств. То есть, если 4G корректно работает при одновременном подключении до 10 тысяч устройств на квадратный километр, то в 5G эта цифра увеличивается до миллиона.

Что нам дает такая высокая скорость работы? Для обычного пользователя преимущества более или менее понятны. Он может гораздо быстрее загружать файлы с интернета (например, скачивание игры объемом 5 ГБ произойдет всего за 1-2 минуты), смотреть потоковые видео в качестве 4K без подвисаний, молниеносно открывать веб-страницы.

Заявленная пропускная способность 5G – до 25 ГБ в секунду, а задержка – всего 1 миллисекунда. Ясное дело, что пользователь в домашних условиях не сможет получить такую скорость, и отличия от 4G не будут прямо колоссальными. Зато на крупных предприятиях и других экономических отраслях скорость 5G в десятки раз превысит 4G, что точно положительно скажется на производстве. Сеть пятого поколения повлияет на следующие отрасли, и это лишь малый список:

медицина;

образование;

торговля;

транспорт;

строительство;

сельскохозяйственная деятельность;

критическая инфраструктура;

добывание полезных ископаемых.

Цифровизация упростит огромное количество процессов, происходивших внутри страны, и эти изменения заметит каждый житель.

Такая обширная технология как Интернет вещей (IoT) напрямую зависит от скорости мобильной сети. Благодаря 5G на любом предприятии можно будет подключить множество устройств: камеры, датчики и другое оборудование. Это улучшит процесс работы и позволит добиться существенного развития.

Искусственный интеллект, который продолжает неустанно расти, тоже не может обходиться без скоростного беспроводного интернета. Текущей сети 4G уже недостаточно для многих сценариев. Поэтому развитие дальнейших технологий невозможно без более быстрой и стабильной мобильной сети.

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Вред 5G для человека и окружающей среды

Как только сеть 5G появилась в некоторых странах, слухи о ее вреде разлетелись со скоростью света. Многие утверждали, что пятое поколение связи вызывает необратимые последствия в организме человека, приводящие к возникновению смертельных заболеваний. Другие твердили, что от 5G будет страдать природа, растения и животные. Некоторые даже связали появление коронавируса с развитием 5G.

Ученые и специалисты в области технологий продолжают развеивать данные мифы. Да, от сотовых вышек исходят радиоволны, но это излучение относится к неионизирующему типу. Мутации в клетках человеческого организма и, соответственно, рак, вызывает только ионизирующее излучение. Этот факт уже давно доказан, и нет смысла его оспаривать.

Такие же радиоволны образовывались и при использовании прошлых поколений беспроводной связи – 4G, 3G, 2G. В этом плане разницы с 5G нет. У нас на сайте размещена отдельная статья, в которой мы подробно рассказали о вреде излучений, исходивших от телефонов. Рекомендуем ознакомиться с ней, чтобы не верить различным мифам.

Единственный подтвержденный вред 5G заключается в довольно сильном нагревании живых тканей. Для человека это неопасно, поскольку произойдет лишь небольшое нагревание кожи.

А вот если говорить о повышении температуры тела у животных и насекомых, то здесь негативное влияние уже заметно. То есть, все-таки получается, что 5G вредит окружающей среде. Да, в масштабах планеты этот вред мизерный, но полностью исключать его нельзя. Поэтому беспокойство экологов вполне обоснованное.

Когда 5G появится в Украине

Теперь, когда вы знаете, что такое 5G и для чего нужна данная сеть, поговорим о ее развертывании в Украине. На данный момент ни в одном украинском городе нет покрытия 5G. Запуск сети пятого поколения пока так и не состоялся, но над стартом усердно работают. Об этом свидетельствуют следующие факты:

В 2017 году бывший Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G на территории нашей страны.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с североамериканским инвестором Питером Фойо и обсудил развитие телекоммуникационных технологий, а также заявил, что Украина готова к сотрудничеству в этой области.

В 2021 году Кабинет Министров выпустил указ о начале тестирования мобильной сети 5G в Украине. В этом же году состоялось публичное тестирование беспроводной связи пятого поколения. Тестирование проходило в специальной лаборатории в Киеве, а сам проект назывался 5G Lab. За проведение проекта были ответственны Министерство цифровой трансформации Украины, компании Vodafone Ukraine и Huawei Ukraine. Все желающие могли посетить лабораторию и протестировать, как работает 5G на разных мобильных устройствах.

Ожидалось, что полноценное развертывание 5G в нашей стране начнется в 2022 году, но помешала война. Фокус сдвинулся, и на передний план вышли более важные дела. Но это не значит, что запуск 5G не состоится. Официальных заявлений на этот счет пока не было, но смеем предположить, что развертывание сети пятого поколения произойдет уже во второй половине 2023 года. Но пока покрытие будет точечное, и основной сетью для украинцев на ближайшие 2-3 года останется 4G.

Также следует учитывать, что в первую очередь 5G запустят для крупных предприятий и для сфер бизнеса. Особенно цифровизация будет важна после победы, поскольку сможет облегчить и ускорить некоторые процессы в работе и восстановлении критической инфраструктуре, а также в других важных отраслях экономики.

После этого использовать сеть пятого поколения смогут уже обычные юзеры. Ожидается, что сначала 5G запустят в крупных городах – в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. По словам экспертов, только через 5-6 лет сеть 5G станет преобладающей в Украине.

Как в Украине обстоят дела с 4G

Также у нас продолжает развиваться 4G. Зона покрытие распространяется еще далеко не на всю территорию Украины. Наихудшая ситуация со связью четвертого поколения наблюдается в селах и населенных пунктах, отдаленных от городов. Там по-прежнему преобладает стандарт 3G, H+ и E.

Себастиан Толстой, являющийся президентом компании 5G Ericsson в странах Восточной Европы и Центральной Азии, заявил, что в 2024 году уже 95% населения Украины могут иметь доступ к быстрому и стабильному 4G. Это необходимо для того, чтобы наша страна занимала достойное место на цифровой арене.

Так что на данный момент нецелесообразно говорить о том, что в ближайшие годы покрытие 5G появится во всех городах. Внедрение технологии начнется уже совсем скоро, но продлиться оно может и до 2030 года.

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Развертывание 5G в других странах

В европейских, азиатских и американских странах мобильная сеть пятого поколения уже активно используется. Лидером как в Азии, так и в мире является Южная Корея, предлагающая самую высокую скорость интернета (до 430 Мбит/сек). Далее идут ОАЭ, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Малайзия, Тайвань, Китай, Япония.

Не отстают и европейские страны, а именно Швеция, Норвегия, Финляндия, Португалия, Болгария, Хорватия. Другие страны Европы – Польша, Швейцария, Латвия, Бельгия, Австрия, Германия, Нидерланды, тоже запустили 5G, но скорость там ниже, как и зона покрытия.

В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии сеть 5G также активно развивается уже несколько лет. На африканском континенте пятое поколение связи для публичного использования пока не запустили. Исключение составляет только остров Мадагаскар.

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Какой телефон нужен для работы в сетях 5G

Смартфон должен оснащаться необходимым чипом для поддержки 5G. Далеко не все мобильные устройства, представленные на технологическом рынке, могут работать в сети пятого поколения.

Флагманы поддерживают 5G, а вот в бюджетных устройствах такой чип может отсутствовать. Дело в том, что не все процессоры совместимы с 5G. Чем железо дешевле и старее, тем выше вероятность, что пятое поколение связи оно не поддерживает ввиду своих возможностей.

Вообще выпуск телефонов с 5G стартовал еще в 2018 году. Некоторые модели имеют в названии приставку «5G», что сразу свидетельствует о наличии нужной технологии.

Также распространены случаи, когда выпускается два смартфона с одинаковым названием, но один имеет приставку «5G», а второй – «4G» (либо вообще без приставки). Чаще всего технические характеристики у таких аппаратов кардинально отличаются. Простой пример: телефоны Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10, или же Samsung A22 5G и Samsung A22. То есть, смартфон с приставкой 5G – это не улучшенная версия модели с 4G, а совершенно другое устройство.

Если вы покупали свой телефон в течение последних двух лет, то с большой вероятностью он будет работать в сети 5G. Поэтому нет необходимости менять мобильное устройство, когда в Украине развернут новое поколение связи. Если же смартфон поддерживает только 4G, тогда потребуется замена аппарата. В противном случае вы не сможете подключиться к 5G.

Как проверить, поддерживает ли ваш телефон 5G

Сразу перейдем от теории к практике: как же узнать, есть ли в вашем смартфоне чип 5G? Не бойтесь, для этого не нужно посещать сервисный центр и вскрывать аппарат. Достаточно посмотреть технические характеристики, либо же проверить данный параметр в настройках.

Если в названии вашей модели есть приставка «5G», значит, телефон точно поддерживает данный стандарт, и дополнительная проверка не нужна. Если же нет, откройте любой надежный технологический веб-сайт, вбейте название своей модели и посмотрите, есть ли в графе «Сети» упоминание о 5G.

Доверяйте только проверенным сайтам, чтобы не наткнуться на дезинформацию. Мы, как всегда, рекомендуем надежный сервис GSMArena. В строку поиска введите название смартфона, откройте страницу с моделью и обратите внимание на первую вкладку «NETWORK». Если телефон поддерживает 5G, там будут указаны рабочие бэнды и другая дополнительная информация.

Еще можно посетить веб-страницу технологического магазина. Например, АЛЛО, Eldorado, Фокстрот, Comfy. В развернутых характеристиках всегда указывается, какие сети поддерживает аппарат. Есть эта информация и на Aliexpress.

Если не хотите терять время на поиск необходимой информации в интернете, можно проверить наличие 5G прямо в своем телефоне. Для этого:

1. Зайдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».





2. Выберите одну из SIM-карт, если их установлено две.

3. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети».

4. Если есть строка «Предпочтительно 5G», значит, это поколение связи поддерживается.





Название пунктов может немного отличаться в зависимости от модели телефона.

Список всех телефонов с поддержкой 5G

Друзья, я собрала ПОЛНЫЙ список смартфонов от популярных брендов, которые поддерживают 5G. В нижеприведенном перечне вы найдете ВСЕ модели с 5G от таких фирм, как Xiaomi, Samsung, realme, OnePlus, Oppo, Huawei, Honor, Google и Apple.

Этот список пригодится вам, если хотите узнать, поддерживает ли ваша модель сеть пятого поколения. Либо же вы собрались приобрести новый аппарат с 5G и не знаете, какой выбрать. На некоторые модели из перечня у нас выходили подробные обзоры. Чтобы подробнее ознакомиться с моделью, просто кликнете по названию-ссылке.

Обратите внимание! Не все нижеуказанные смартфоны можно официально купить в Украине, и далеко не все их них имеют глобальную прошивку. Большинство моделей представлены на Aliexpress. Также присмотритесь к украинским небольшим технологическим магазинам.

Телефоны Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark





Начинаем с нашей любимой фирмы Xiaomi, а также ее суббрендов – Redmi, Poco и Black Shark. Данный производитель является рекордсменом, поскольку выпустил пока наибольшее количество смартфонов с 5G. Здесь реально есть из чего выбрать.

Линейки Xiaomi (Mi):

Линейки Redmi:

Линейки Poco:

Линейки Black Shark:

Xiaomi Black Shark 5, Xiaomi Black Shark 5 RS;

Black Shark 4S, Black Shark 4S Pro, Black Shark 4 Pro, Black Shark 4, Black Shark 4;

Black Shark 3 Pro, Black Shark 3.

Телефоны realme





Следующий на очереди – не менее любимый нам бренд realme. Количество мобильных устройств с 5G тоже внушительное.

realme 10s, realme 10 Pro+ , realme 10 Pro, realme 10 5G, realme 9i 5G, realme 9 5G, realme 9 Pro+ , realme 9 Pro, Realme 8 s 5G, realme 8 5G, realme 7 5G;

GT2 Explorer Master, GT Neo 3T, GT Neo 3 150W, GT Neo 3, GT2 Pro, GT2, GT Neo2T, GT Neo2, GT Explorer Master, GT Master, GT Neo Flash, GT 5G, Realme GT Neo

realme V20, realme V23i, realme V23, realme V25, realme V11s 5G, realme V13 5G, realme V11 5G, realme V15 5G, realme V5 5G, realme V3;

realme Q5 Pro, realme Q5, realme Q5i, realme Q3t, realme Q3 Pro 5G, realme Q3 5G, realme Q3i 5G, realme Q3 Pro Carnival, realme Q2 Pro, realme Q2, realme Q2i;

Narzo 50 5G, Narzo 50 Pro, Narzo 30 5G, Narzo 30 Pro 5G;

realme X7 Max 5G, realme X7 Pro Ultra, realme X7 Pro, realme X7, realme X50 5G, realme X50 Pro 5G, realme X50 Pro Player, realme X50m 5G.

Телефоны OnePlus





Не обошлись мы и без крутого бренда OnePlus. Ассортимент не такой обширный, как у конкурентов, зато каждая модель может похвастаться высоким качеством и надежностью.

Nord N20 5G, Nord N300, Nord 2T, Nord CE 2 5G, Nord 2 5G, Nord N200 5G, Nord N10 5G, Nord 2T, Nord;

Ace Pro, Ace Racing, Ace;

OnePlus 11, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus 10R 150W, OnePlus 9 RT 5G, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R OnePlus 8T + 5G, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro , OnePlus 8, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 8 5G UW (Verizon), OnePlus 8 5G (T-Mobile), OnePlus 7T Pro 5G McLaren;

OnePlus CE 5G.

Телефоны Samsung





Конечно, как же без корейского гиганта Samsung? Уже на протяжении многих лет этот бренд остается любимчиком многих пользователей. Выбор смартфонов с 5G впечатляет.

Galaxy A14 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G UW, Galaxy A71 5G UWб, Galaxy A90 5G, Galaxy A Quantum;

Galaxy M13 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M23, Galaxy M52 5G, Galaxy M32 5G;

Galaxy F42 5G, Galaxy F23;

Galaxy S20 FE 2022, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 5G UW, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S10 5G;

Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 5G;

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G.

Galaxy Xcover6 Pro;

Galaxy Quantum 2.

Телефоны Huawei





Популярность Huawei в последние несколько лет немного упала из-за отсутствия Google-сервисов, но многие преданные фанаты бренда продолжают приобретать продукцию от этой компании. Если вы входите в их число, рекомендуем ознакомиться со смартфонами 5G.

nova 9 SE 5G, nova 8 Pro 5G, Mate X2, nova 8 5G, nova 8 SE, nova 7 SE 5G Youth, nova 7 Pro 5G, nova 7 5G, nova 7 SE, nova 6 5G;

Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40 Pro+, Mate 40 Pro, Mate 40, Mate 30E Pro 5G, Mate 40E, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G, Mate 20 X (5G);

Enjoy 20 Plus 5G, Enjoy 20 5G, Enjoy 20 Pro, Enjoy Z 5G;

P40 lite 5G, P40 Pro+, P40 Pro, P40.

Телефоны Honor





Китайский бренд Honor, позиционирующийся как молодежный, тоже предлагает неплохой выбор телефонов с 5G.

Honor X9a, Honor X7a, Honor X40 GT, Honor X40, Honor X8 5G, Honor X40i, Honor X9 5G, Honor X30, Honor X30 Max, Honor X30i, Honor X20, Honor X20 SE, Honor X10 Max 5G, Honor X10 5G;

Honor 80 Pro Flat, Honor 80 GT, Honor 80 Pro, Honor 80, Honor 80 SE, Honor 70 Pro+, Honor 70 Pro, Honor 70, Honor 60 SE, Honor 60 Pro, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50, Honor 50 SE, Honor 30 Youth, Honor 30 Pro+, Honor 30 Pro, Honor 30;

Honor Magic Vs Ultimate, Honor Magic Vs, Honor Magic4 Lite, Honor Magic4 Ultimate, Honor Magic4 Pro, Honor Magic4, Honor Magic V, Honor Magic3 Pro+, Honor Magic3 Pro, Honor Magic3;

Honor Play 40 Plus, Honor Play 30, Honor Play6T Pro, Honor Play6T, Honor Play 30 Plus, Honor Play5 Youth, Honor Play5 5G, Honor Play4, Honor Play4 Pro;

Honor V40 Lite, Honor View40, Honor V40 5G, Honor V30 Pro, Honor View30 Pro, Honor View30, Honor V30 Pro, Honor V30.

Телефоны Oppo

Еще один бренд из холдинга BBK Electronics, куда относятся также OnePlus и realme. В таком обширном ассортименте вы точно подберете для себя крутой телефон с 5G.

Oppo A78, Oppo A56s, Oppo A58x, Oppo A1 Pro, Oppo A58, Oppo A97, Oppo A77, Oppo A57, Oppo A55s, Oppo A56 5G, Oppo A53s 5G, Oppo A95 5G, Oppo A94 5G, Oppo A54 5G, Oppo A74 5G, Oppo A93 5G, Oppo A53 5G, Oppo A55 5G, Oppo A93s 5G, Oppo A73 5G, Oppo A72 5G, Oppo A92s;

Find N2 Flip, Find N2, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, Find N, Find X3, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X3 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite, Find X2 Pro, Find X2;

Reno9 Pro+, Reno9 Pro, Reno9, Reno8 Z, Reno8 Pro, Reno8, Reno8 Lite, Reno8 Pro+, Reno7 Z 5G, Reno7 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 Lite, Reno6 Pro 5G (Snapdragon), Reno6 Z, Reno6 Pro+ 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno7 SE 5G, Reno5 Z, Reno5 Pro 5G, Reno5 K, Reno5 Pro+ 5G, Reno5 5G, Reno4 Z 5G, Reno4 SE, Reno4 Pro 5G, Reno4 5G, Reno3 Pro 5G, Reno3 Youth, Reno3 5G, Reno 5G;

Oppo K10x, Oppo K10 5G, Oppo K10 Pro, Oppo K9x, Oppo K9s, Oppo K9 Pro, Oppo K9, Oppo K7x, Oppo K7 5G;

Oppo F21 Pro 5G, Oppo F19 Pro+ 5G;

Oppo Ace2.

Телефоны Google





Американская компания Google, выпускающая флагманскую линейку Pixel, имеет в ассортименте несколько крутых моделей с 5G.

Pixel 7 Pro, Pixel 7;

Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6

Pixel 5a 5G, Pixel 5;

Pixel 4a 5G.

Телефоны Apple





Напоследок расскажем, какие телефоны от Apple поддерживают беспроводную сеть пятого поколения.

Какая SIM-карта нужна для сети 5G

Со смартфоном разобрались, а как же быть с сим-картой? Все мы помним те моменты, когда в Украине стало активно распространяться 4G, и пришлось менять 3G-карточку на ту, которая поддерживала 4G. Такая же ситуация будет и со связью пятого поколения. Ясное дело, что на данный момент в продаже нет сим-карт с поддержкой 5G, и купить их заранее нельзя. Нужно дождаться, когда новая сеть появится в стране.

Потом нужно будет обратиться в салон вашего сотового оператора и попросить заменить сим-карту. Номер телефона сохранится. Замена, скорее всего, будет осуществляться бесплатно. Также некоторые операторы уже обещают, что стоимость ежемесячной абонентской платы не вырастит после перехода на 5G. Так ли это будет на самом деле – узнаем после развертывания сети.

Вот так обстоят дела с беспроводной связью 5G. К сожалению, пока в Украине данная сеть не появилась, но точечный запуск состоится совсем скоро. А в ближайшие годы будет происходить постепенное развертывание сети по всей территории страны. Пишите в комментарии, ждете ли вы запуска 5G или считаете, что 4G пока удовлетворяет все потребности пользователей.