Новые устройства Vivo – Vivo X60 и Vivo X60 Pro – будут работать на свежем чипе Exynos 1080

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Корейцы Samsung помогут Vivo с поставками новых чипов Exynos 1080 для новых смартфонов Vivo X60 и Vivo X60 Pro.

Возможный Vivo X60﻿

Завтра Samsung покажет свой новый процессор Exynos 1080 на долгожданной презентации в Китае. Ожидается, что новый мобильный чипсет будет использоваться, в основном, для китайских смартфонов, и, по свежим слухам, первым производителем, использующим этот чип, станет Vivo.

Об этом сообщил инсайдер из Поднебесной в своем аккаунте в Weibo. Самое интересное, что, по его словам, новый чипсет появится не в одном, а сразу в двух смартфонах Vivo.

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Источником информации стал блогер под ником Arsenal. Он утверждает, что чипсет Exynos 1080 будет являться сердцем смартфонов Vivo X60 и Vivo X60 Pro. Решение логичное, ведь оба смартфона Vivo X30 и Vivo X30 Pro также работают от Exynos, в их случае это Exynos 980.

На данный момент мы знаем, что два устройства будут отличаться только в некоторых аспектах, в основном, в наборе и возможностях камер.

Пост в Weibo﻿

Инсайдер сообщил, что начальная цена смартфонов составляет 3500 юаней, что примерно равняется $528. Напомним, что модель Vivo X30 имела ценник $497 с завода, в то время как стартовая цена модели Pro составляла $603.

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Новый чип от Samsung уже появлялся в некоторых бенчмарках. По результатам он обошел даже Snapdragon 865.

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Источник: GSMArena



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