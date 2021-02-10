Всего за $3 предлагают салфетку «как у Apple»

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Правда, премиального логотипа там не найти

Одним из самых обсуждаемых продуктов в медийном пространстве октября стала премиальная тряпочка с нанотекстурой от Apple. Главное ее достоинство — мягкий неабразивный материал, состав которого держится в строжайшем секрете. Правда, ребята из iFixit, успевшие «разобрать» салфетку не нашли большой разницы с обычной микрофиброй. А еще китайцы не были бы китайцами, если бы не наладили выпуск аналогичной тряпочки.

В китайских интернет-магазинах начали активно торговать доступной версией премиальной салфетки. На самой странице продукта указано, что это «та самая модель Apple, прямые поставки с фабрики, такая же как на официальном сайте». Этот посыл можно трактовать как то, что на фабрике, где производится настоящая салфетка Apple наладили выпуск «левака» и продают аналогичную тряпочку за меньшую цену. Единственное отличие от оригинальной версии — отсутствие логотипа Apple.

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Купить аналог салфетки предлагают всего за $2,63. При условии, что за оригинальную в Китае просят $23. Если за оригинальной тряпочкой выстроилась очередь и ее обещают поставить только в следующем году, то китайский аналог готовы отгрузить прямо сейчас. Остается только проверить совместим ли контрафакт с устройствами Apple и так ли эффективно убирает загрязнения, что и оригинальный аксессуар.

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Источник: mydrivers