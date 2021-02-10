Всесокрушающий Nubia Red Magic 7 получил дату анонса

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Новинка станет выставкой достижений смартфоностроения

Скучать в феврале не придется. Новинок будет много и среди них мы увидим новые смартфоны, заточенные на геймеров. Одним из них будет Nubia Red Magic 7 и сегодня компания назвала дату его презентации — 17 февраля. ZTE амбициозно и высокопарно называет новинку «7 богов».

О Nubia Red Magic 7 известно далеко не все, но уверены, что в рамках стартовавшей промо-кампании производитель не оставит нас без подробностей о смартфоне. Можно не сомневаться, что компания продолжит форсить идею присутствия мощного Snapdragon 8 Gen 1, одной из лучших систем охлаждения на рынке и быструю проводную зарядку, которая должна установить рекорд по мощности — 165 Вт. Nubia Red Magic 7 станет первым и единственным коммерческим устройством с такой ультрабыстрой зарядкой.

Не забудут похвастаться присутствием 165-герцового OLED-дисплея и модификацией с 18 Гб оперативной памяти. Дизайн будет узнаваемым и предложат такие атрибуты игровых смартфонов, как выдвижные курки, RGB-подсветку на тыльной стороне и экран с высокой частотой отклика тача. Вместе с Nubia Red Magic 7 должны представить и «обвес» в виде съемного кулера.

Поговаривают, что смартфон выйдет в двух версиях, где одна из них предложит камеру под дисплеем. Если это так, то Nubia Red Magic 7 хочет взять титул первого игрового смартфона с подэкранной камерой. А так это или нет, узнаем на следующей неделе.

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Источник: mydrivers