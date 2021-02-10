Встроенный цензор и инструменты слежки в смартфонах Xiaomi? Немецкие специалисты дали ответ

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Они не нашли доказательств их существования

В сентябре прошлого года чиновники Литвы выдвинули в адрес Xiaomi обвинения, заявив, что в ее смартфонах имеется встроенный цензор, который фильтрует неугодные или неудобные для Пекина запросы. Среди прочего они заявили и о том, что устройства отправляют пользовательские данные на сервера в Сингапуре. Со своей стороны, Xiaomi заявила, что в устройствах доступных в Европе и на глобальном рынке нет никаких инструментов для цензурирования, а также уверили, что они стоят на страже конфиденциальности и приватности.

Чтобы установить истину немецкая федеральная служба по надзору за кибербезопасностью BSI провела собственное расследование и вынесла свой вердикт. Специалисты не обнаружили никаких доказательств в части наличия в программном коде устройств Xiaomi каких-то инструментов для цензуры.

«В результате BSI не удалось выявить какие-либо аномалии, требующие дальнейшего расследования или других мер», — говорится в заявлении немецкой группы изданию Reuters.

Это говорит о том, что эксперты не нашли никаких доказательств обвинений чиновников Литвы в адрес Xiaomi. На данный момент компания никак не прокомментировала результаты расследования, но можно не сомневаться, что она осталась довольна ими.

Интересно, что не так давно Национальная комиссия по коммуникации (NCC) Тайваня также заявила о том, что ею был обнаружен встроенный цензор в смартфонах Xiaomi. Получается, что специалисты и этого ведомства ошибаются? Может все дело в том, что Китай считает Тайвань своей отколовшийся провинцией и не признает ее независимость, а значит, и инструменты для цензурирования никто и не удаляет с устройств, которые как бы продаются на территории КНДР.

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Источник: reuters