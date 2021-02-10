Занавес сдернут! Вот так выглядит Xiaomi 12

197

Выглядит смартфон технологично и приятно

Как это часто бывает, сохранить в секрете информацию о новом флагмане не удалось. На сцену вышел известный поставщик утечек @evleaks, который слил в сеть рендеры Xiaomi 12. С одной стороны, мы не в восторге от такого расклада, ведь подобные утечки подрывают интерес к новинке, интрига пропадает. Но с другой стороны есть возможность уже сейчас удовлетворить любопытство в части оформления экстерьера Xiaomi 12.

Читать также: XiaoMi 11 Lite 5G NE по приятной цене на AliExpress ﻿

Итак, вот как выглядит Xiaomi 12. Эван Бласс источник авторитетный и редко промахивался в своих прогнозах. Поэтому почти гарантировано флагман будет выглядеть именно так. Нам показали Xiaomi 12 в двух цветах: зеленом и серебристом. Здесь мы видим, что в первом случае тыльная крышка выполнена из экокожи и является продолжением идеи Xiaomi Mi 11, который получил аналогичное исполнение задней панели, но в сиреневом цвете.

Смотрится Xiaomi 12 актуально. Дисплей с небольшими рамками и фронтальная камера расположена в отверстии по центру верхней части экрана — на данном этапе развития смартфонов, это оптимальное и широко распространенное решение. «Скрытую» селфи-камеру тут не предложили. Обращает на себя внимание, что на новых рендерах блок камер выполнен иначе, чем демонстрировали ранее. В его исполнении прослеживаются черты OnePlus 9.

Читать также: Дисплей Xiaomi 12 Pro будет роскошнее, чем у Xiaomi 12 ﻿

Главный модуль в Xiaomi 12 особо крупный и превосходит по своим размерам прочие сенсоры. Надпись на площадке четко указывает на что, его разрешение составило 50-мегапикселей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter