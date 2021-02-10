Выход Android 12.1 затеяли ради складных смартфонов

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Google планирует выпустить складной мобильник и для этого необходимо специальное ПО

Благодаря усилиям энтузиастов ресурса XDA Developers мы знаем, что после выхода Android 12 последует анонс Android 12.1. И это будет первый случай с 2017 года с момента выпуска Android 8.1, когда Google выпустит промежуточную версию. Причем есть предсказание, что релиз состоится уже в этом году и было непонятно, зачем компании может понадобиться такой скорый выпуск обновленной прошивки.

Но, похоже, что теперь появилась ясность, зачем Google выпустит Android 12.1 в короткий срок. И называется эта причина — выпуск складного устройства. И даже не одного, а двух. Кодовое имя одного из них Jumbojack. Напомним, что это соотносится с более ранней информацией, что до конца 2021 года компания выпустит свой Fold, который должен получить OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

Факты того, что Google выпустит складной смартфон, были найдены ранее в бета-версиях Android 12. Так, в недрах второй Developer Preview была обнаружена скрытая панель задач, которая может быть предназначена для складного устройства, а также были найдены ряд фишек, предусматривающих переход на внутренний дисплей (гибкую матрицу).

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На данный момент нет полной ясности, какие именно фишки принесет с собой Android 12.1. Остается надеяться, что какие-то следы и намеки будут найдены в коде прошивке двенадцатой итерации зеленого робота.

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Источник: 9to5google, androidauthority