Выход CyberPunk 2077 снова отложили

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Да, это не шутка – CyberPunk 2077 придется подождать еще чуть-чуть.

Крупная игровая студия CD Projekt Red снова задержала выход своего долгостроя CyberPunk 2077. Студия перенесла дату выхода игры на 21 день, с 19 ноября на 10 декабря. Задержка выхода затрагивает все версии долгожданной игры.

Об этом решении компания объявила в своем Твиттере: «Скорее всего, в ваших головах много эмоций и вопросов, поэтому, прежде всего, примите наши искренние извинения».

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CD Projekt Red говорят, что задержка вызвана сложностью запуска игры на девяти различных платформах, в то время как все в команде работают из дома. Прямая цитата - «Так как CyberPunk 2077 эволюционировал в сторону нового поколения консолей, мы должны убедиться, что все работает хорошо, и каждая версия работает гладко».

Когда CyberPunk 2077 наконец выйдет, вы сможете опробовать его как на консолях текущего и следующего поколения, так и на ПК. Зарубежные игроки также смогут оценить игру на платформе Stadia.

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CD Projekt Red задерживает свою последнюю ролевую игру уже в третий раз. Первоначально тайтл должен был выйти 16 апреля 2020 года. В январе CD Projekt Red перенесла игру еще дальше, на 17 сентября. В июне компания перенесла игру дальше на 19 ноября, и теперь мы имеем «окончательную» дату 10 декабря.

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Источник: The Next Web



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