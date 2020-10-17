OnePlus готовит новую версию OnePlus 8T специально под выход CyberPunk 2077

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Хотите смартфон от OnePlus и CD Projekt Red? Похоже, в скором времени китайский производитель выпустит новую версию 8T.

Сегодня мы узнали, что эксклюзивная версия OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition уже в пути и будет доступна для предварительного заказа 4 ноября как раз перед презентацией игры. Но, к сожалению, существует большой шанс, что продаваться смартфон может только в Китае.

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О сотрудничестве между OnePlus и студией, разрабатывающей CyberPunk 2077, CD Projekt Red было объявлено во время мероприятия по старту продаж OnePlus 8T в Китае, на котором был показан короткий трейлер, демонстрирующий смартфон внутри игры. Позднее это видео было залито на официальный аккаунт OnePlus в Weibo.

Подробная информация о смартфоне и его внешнем виде появится в начале ноября, согласно Твиттеру Радека Грабовского, ведущего PR-менеджера CD Projekt Red.

До партнерства с разработчиком игр OnePlus выпускал специальные версии своих устройств совместно с McLaren – эти варианты немного отличались внешним видом, характеристиками и ценой. Но это партнерство закончилось в этом году, когда McLaren подтвердили, что OnePlus 8T McLaren Edition можно не ждать.

Аналогично OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition может стать стилизованной под игру и более дорогой версией уже знакомого нам смартфона, но пока мы не знаем подробностей. Новый вариант 8T почти наверняка будет иметь немного другой дизайн - на рекламном изображении, показанном во время презентации OnePlus 8T, окантовка устройства была окрашена в тот же ярко-желтый цвет, который мы могли видеть во всех промо-материалах CyberPunk 2077.

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Источник: Twitter



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