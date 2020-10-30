Samsung снова самый успешный производитель смартфонов в мире

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Huawei недолго праздновали нахождение на первом месте рейтинга популярности производителей смартфонов – Samsung перебил компанию по продажам.

По сообщениям крупных аналитических бюро IDC, Counterpoint и Canalys, Samsung снова стал крупнейшим в мире поставщиком смартфонов всего через три месяца после того, как Huawei сбил их с первой строчки рейтинга самых популярных брендов.

Кроме этого события, Samsung есть еще чему порадоваться – компания показала самые высокие квартальные показатели выручки за всю свою историю, чему, по словам компании, способствовал рост спроса на смартфоны.

Huawei впервые стала производителем смартфонов номер один три месяца назад, собрав все сливки от высоких продаж в Китае, в то время как большая часть мира работала в стесненных условиях розничной торговли из-за пандемии COVID-19. Однако поставки Huawei сократились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 24% в годовом исчислении, в то время как поставки Samsung увеличились на 47% по сравнению с предыдущим кварталом.

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Также определенный «профит» получили и Xiaomi, которым впервые за несколько лет удалось вернуть себе третье место, обогнав компанию Apple с годовым ростом в 46 процентов. В период с июля по сентябрь поставки Apple упали на 7 процентов в годовом исчислении, скорее всего, под влиянием того, что старт продаж iPhone в этом году был отложен до октября и ноября для разных моделей.

Пятое, шестое и седьмое места занимают бренды BBK: Oppo, Vivo и Realme. Агентство Counterpoint Research поставило Oppo на пятое место, в то время как IDC и Canalys отдают это место Vivo, но все три фирмы согласны с тем, что цифры близки к правде.

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Источник: Counterpoint Research



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