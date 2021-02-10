Выпустит ли Poco смартфон на чистом Android и какие планы на выход суперфлагмана

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«Голый» Android не входит в сферу интересов Poco, и компания не готова предлагать новации, сейчас только использовать уже существующие наработки

Вчера стало известно, что на 19 мая назначена премьера смартфона Poco M3 Pro 5G. Новинка станет попыткой компании предложить доступную модель с поддержкой сетей пятого поколения. По случаю этого события глава Poco Global и глава по маркетингу Global Poco пообщались с журналистами и ответили на ряд их вопросов, где коснулись нескольких интересных тем.

Прежде всего, стоит отдать должное топ-менеджерам Poco, которые не стали всячески открещиваться от связи с Xiaomi и бить себя в грудь, что компания полностью независима. Они признали, что по-прежнему полагаются на ресурсы и возможности Xiaomi, включая исследования и разработки, производство и послепродажное обслуживание. «Инфраструктура и масштаб Xiaomi дают нам много преимуществ в области производства и распространения, но как бренд мы работаем независимо», - заявили они.

Они признали, что между Redmi и Poco есть «некоторое пересечение», но они работают над созданием собственного дизайна устройств и программного обеспечения. Именно софт должен стать главным отличием устройств Poco от аппаратов Xiaomi. «Мы собираемся добавить некоторые специальные функции, чтобы сделать MIUI для POCO более эксклюзивным для наших клиентов. Он по-прежнему будет основан на кодовой базе MIUI, но мы ищем эксклюзивные функции для обновленного интерфейса. Мы все еще собираем много отзывов от нашего сообщества и социальных сетей о том, что они хотели бы изменить», - сообщили топ-менеджеры Poco. Кстати, в конце нынешнего года компания намерена представить новую оболочку Poco UI.

Среди прочего журналисты поинтересовались, входит ли в планы Poco выпуск смартфона с «чистым» Android в рамках программы Android One, тем более, что у Xiaomi есть подобный опыт. Ответ был однозначным — на данный момент Poco не рассматривает возможность выпуска устройств со стоковым зеленым роботом.

Топ-менеджеры Poco не стали скрывать того, что ни обсуждают вопрос выпуска суперфлагмана, но главный барьер — цена и функционал. Сложно найти оптимальный баланс в этом вопросе. Многие привыкли, что флагманы предлагают какие-то новации или новшества, но на данном этапе они не готовы быть в авангарде. Сейчас они предпочитают выбирать из уже существующих функций и предлагать их потребителям. «Мы могли бы увеличить цену на 200 долларов и предложить новейший флагманский процессор, но наша философия заключается в достижении правильного баланса», — резюмировали представители Poco.

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Источник: androidcentral