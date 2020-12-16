Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов: Android не нужен?

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Huawei выкатила HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств

На Huawei Developers Conference 2019 компания анонсировала фирменную операционную систему Harmony OS, которая на рынке Китая будет известна как HongMang OS. Изначально компания не планировала, что она придет на смартфоны, но после того, как стало понятно, что санкции США всерьез и надолго, было принято решение адаптировать ее для работы на мобильных устройствах.

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В сентябре нынешнего года Huawei пообещала в декабре выпустить бета-версию мобильной версии HongMengOS 2.0. Компания сдержала слово и сегодня объявила о старте бета-тестирования фирменной операционной системы. Кроме того, она предоставила полный набор инструментов, необходимый для разработчиков софта.

Сразу после этого энтузиасты выложили в есть ролик, демонстрирующий возможности HongMeng OS 2.0 на базе Huawei P40. Визуально прошивка напоминает EMUI 11, но нет уверенности, что до финального релиза она не претерпит изменений. Тестеры заверяют, что система поддерживает APK-приложения, созданные для Android.

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Сама Huawei планирует дать HarmonyOS путевку в жизнь в следующем году, постепенно охватывая большое количество устройств компании и прочих брендов. Ожидается, что в 2021 году на фирменной операционной системе Huawei будет работать 100 млн устройств. ﻿Стабильная сборка появится не ранее весны следующего года при условии, что в процессе тестирования не будут выявлены критические сбои и проблемы в ее работе. Возможно, Huawei P50 станет первым устройством компании, который получит HarmonyOS 2.0 «из коробки».

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Источники: ithome, mydrivers