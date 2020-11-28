Вышла стабильная версия EMUI 11 для флагманов Huawei

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Huawei начали отправку последней версии своей прошивки EMUI под номером 11 – теперь в стабильном состоянии.

Компания Huawei начала отправку стабильной версии EMUI 11 для некоторых своих флагманов, а именно Huawei P40, P40 Pro и Mate 30 Pro. О выходе новой версии «стабилки» EMUI 11 пользователи Сети узнали из выложенного в Reddit скриншота списка изменений.

Скриншот был выложен турецким пользователем, соответственно, сам список изменений написан на турецком. Но знающие люди смогли его прочитать и выявили, что ничего сильно отличающегося от бета-версии EMUI 11 производитель в стабильном обновлении не предложил. Зато перед нами потенциально ровно работающее ПО.

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Самые заметные изменения кроятся в мелких деталях, намекающие, что Huawei готовит пользователей к «переезду» на совершенно новую прошивку Harmony OS. Например, на экране загрузки в заставке EMUI по-прежнему написано «Powered by Android», но больше не используется зеленый логотип Android.

Другое изменение заключается в формулировке обозначения патча безопасности. Теперь в ченжлоге просто написано «Новый патч безопасности» без привычной приписки «Android» - китайская компания активно «выгоняет» Android из своих смартфонов.

К другим изменениям относится добавление в P30 поддержки дистанционных жестов управления смартфоном, которые использовались до этого только в Huawei Mate 40. Также в EMUI 11 появилась новая тема под названием «Звездная ночь».

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Обновление имеет кодовый номер 11.0.0.151, ее вес составляет около 1.1 ГБ. Самая главная задача EMUI 11, как вы могли понять, - закладывание основы для того, чтобы спокойно перейти на Harmony OS.

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Источник: Newsveg



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