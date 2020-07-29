Выявлена проблема у OnePlus Nord

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Хедлайнером прошлой недели стал OnePlus Nord. Смартфон только поступит в продажу на следующей неделе, но уже сейчас в его адрес посыпалась критика. Так, те, кто успел протестировать новинку были разочарованы качеством снимков на фронтальную камеру. А другие начали жаловаться на то что AMOLED‑дисплей смартфона зеленеет.

Зеленый экран поразил OnePlus Nord

На официальном форуме техподдержки компании и на Reddit уже появились ветки, где идет обсуждение странного поведения экрана. Большинство отмечают, что, если выкрутить яркость дисплея ниже 25% наблюдается искажение цветопередачи и матрица «заваливается» в зеленый оттенок. В частности, на такое поведение экрана посетовал журналист издания 9to5google, успевший протестировать новинку.

Со своей стороны, OnePlus открещивается от того, что это брак, ссылаясь на то, что это обычное поведение AMOLED-матриц и оно никак не отражается на повседневном использовании смартфона.

Типичная проблема

Напомним, что проблема «зеленого экрана» возникает не впервые. Так, ранее на аналогичное поведение дисплея жаловались обладатели OnePlus 8 Pro. Массово зеленели в этом году и смартфоны Samsung. Выпуском обновлений компаниям удалось исправить проблему и, скорее всего, аналогичным способом справятся с зеленым экраном OnePlus Nord и в этот раз.

Источник: 9to5google

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