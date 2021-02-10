Взгляните на подэкранную камеру Samsung Galaxy Z Fold 3. Да, ее можно увидеть

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Samsung Galaxy Z Fold 3 предложит не идеальное решение по части сокрытия фронталки

Известный и авторитетный сетевой информатор Ice Universe не раз замечен за сливом достоверных данных о еще не представленных новинках. Чаще всего в поле его внимания попадают будущие гаджеты от Samsung. Сегодня южнокорейский гигант проведет Unpacked и логично, что Ice Universe решил поделиться с широкой общественностью информацией о Galaxy Z Fold 3. Он предлагает взглянуть на смартфон «живьем» и в центре внимания область с подэкранной фронталкой.

Сделать ее невидимой у Samsung не получилось. Впрочем, тот же информатор ранее сообщал, что такая цель и не стояла. Первоочередной была задача предложить хорошего качества селфи, а не сделать ее исполнение визуально приятным. Ice Universe подчеркнул что не нужно питать иллюзий — камера под дисплеем в Galaxy Z Fold 3 будет отчетливо видна и по части невидимости это будет худшее решение среди конкурентов. Но вот по качеству фоточек — он станет фаворитом.

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В любом случае будет любопытно сравнить фотографии, созданные на фронтальные камеры Samsung Galaxy Z Fold 3, Xiaomi Mi Mix 4 и ZTE Axon 30. Только при прямом сравнении можно будет выявить того, чья технология более совершенна и самодостаточна на данный момент. Но, скорее всего, идеального решения не предложил ни один из новичков.

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Источник: twitter