WhatsApp работает над функцией "альтернативного профиля", который направлен на вашу конфиденциальность﻿

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Один профиль для разных людей

WhatsApp – одно из самых популярных приложений для обмена мгновенными сообщениями во всем мире. Многие из нас используют его не только для личного общения с друзьями и семьей, но и для рабочего общения с коллегами.

Но многим одного профиля недостаточно и люди хотят разделить свою личную жизнь и все остальное и WhatsApp, похоже, работает над тем, чтобы разрешить пользователям иметь альтернативный профиль, которым они смогут делиться с миром.

Благодаря функции альтернативного профиля пользователи смогут иметь ограниченный профиль, который будет просматриваться для их контактов, отображая альтернативное имя и фото для других пользователей, которые могут просматривать их в WhatsApp. Эта функция сохранит конфиденциальность пользователя, особенно если вы часто контактируете с людьми, не являющимися повседневными контактами, например с клиентами, коллегами. Вам не нужно будет делиться с ними своим личным фото, но в то же время вы не будете профилем без фото.

Эта функция тестируется в бета-версии приложения и пока недоступна в стабильной версии.

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Источник: wabetainfo