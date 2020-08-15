Новости недели: Слежка Xiaomi, Трамп убивает iPhone, Samsung готовят мега процессор и др.

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Подводим итоги недели: все о слежке Xiaomi за пользователями, удару по iPhone, мощном процессоре Exynos 1000 от Samsung и т.д. ﻿

WearOS, наконец-то, обновился. По словам Google, прошивка стала на 20% «быстрее», более дружелюбной к пользователям, а вишенкой на торте стало добавление поддержки новых процессоров от Qualcommдля умных часов. Уже в этом году нас ждут новинки в мире носимых гаджетов, которые должны поменять давно сложившийся стереотип о том, что часы на WearOS – дно морское.





Следующей крупной новостью стало заявление директора компании ZTE о том, что именно китайский бренд выпустит первый серийный смартфон с подэкранной камерой. По словам гендира, качество фото не уступает обычным фронталкам. Сильное заявление, тут ничего не скажешь.

Также несколько новостей прилетело с «вражеского лагеря». По информации некоторых источников, Appleсделает значительный апгрейд своих процессоров. По слухам, следующий процессор A14 Bionic должен быть мощнее своего предшественника на целых 40%, а прирост производительности графики должен составить вообще 50%. Правда, и предыдущий чип от американского гиганта до сих пор в несколько раз превышает потребности обычного юзера, и тем не менее. А еще мы узнали, что Тим Кук, глава бренда, стал долларовым миллиардером.





Вот только, судя по всему, часть своего дохода ему придется отдать обратно компании, ведь из-за того, что президент США, Дональд Трамп, грозится закрыть доступ к WeChatчерез смартфоны Apple, продажи iPhoneмогут сильно просесть на территории Китая, главного рынка для американской компании.





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Это и многое другое вы можете узнать из нашего нового выпуска. Приятного просмотра!﻿

Таймкоды:

12:15 - Xiaomi﻿

0:00 - 1:24 О Беларуси

1:24 - 2:05 Замена WiFi от OPPO

3:47 - 4:51 Обновление WearOS от Google

4:55 - 5:24 О важном обновлении Telegram

5:27 - 6:45 Первый смартфон с камерой под экраном

6:48 - 7:35 Huawei станут независимыми

7:37 - 9:03 Про iPhone

9:47 - 12:14 О Samsung с их крутым и не крутым чипом