Xiaomi 11T Pro: флагман 2021 года получил обновление в глобальную MIUI 14

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Вторая волна обновлений до MIUI 14 набирает обороты.

Сегодня настал черед флагмана Xiaomi 11T Pro. Он был выпущен в 2021 году и поставлялся из коробки MIUI 12.5 на базе Android 11. До этого он получил одно обновление Android и одно MIUI. С выпуском обновления для Xiaomi 11T Pro устройство получило второе обновление к Android 13 и MIUI 14.

Сердцем аппарата является Snapdragon 888 . Честно говоря, не самый удачный флагманский чип за последние годы. Он имеет склонность к перегреву и жерду батареи. Но все же с обновлениями удалось немного охладить его пыл. Версия MIUI 14 известна своей оптимизацией и, возможно, еще улучшит ситуацию. Номер сборки нового обновления – V14.0.1.0.TKDMIXM. Это Recovery версия для глобального региона, которая устанавливается из специального сервисного меню телефона, для этой процедуры нужно иметь определенные навыки и знания, поэтому этот вариант подойдет не всем.

Загрузить прошивку можно по этой ссылке . Для тех кто не хочет рисковать по этой же ссылке впоследствии появится и fastboot прошивка, которая устанавливается в один клик прямо из системы. Так что обновляйтесь и пишите о своих впечатлениях в комментариях.

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Источник: mifirmware