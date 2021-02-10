Xiaomi 12 готовится поставить рекорд по разрешению камер

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Xiaomi 12 может получить 200 Мп датчик изображения

В этом году Qualcomm создает свой флагманский чип нового поколения с опережением графика. По слухам, Snapdragon 898 почти готов и компании осталось убрать ряд шероховатостей. На право первой выпустить флагман с ним на борту претендует Xiaomi с ее Xiaomi 12. Есть предсказания, что новый смартфон будет готов к дебюту уже в ноябре.

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Помимо мощной аппаратной платформы, Xiaomi 12 должен получить и продвинутую камеру. Так, сейчас у компании есть три инженерных прототипа флагмана и один из них точно имеет камеру разрешением 200-мегапикселей. Кто создатель сенсора, не сообщается. Но не сложно догадаться, что создан он Samsung. По слухам, размер датчика составил 1 дюйм и реализована технология биннинга пикселей, где 16 соседних пикселей объединяются в один большой.

О Xiaomi 12 известно, что он получит LTPO‑дисплей E5 от Samsung, способный адаптировать частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц исходя из того контента, который отображается на экране. Еще одной фишкой новинки станет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Xiaomi 12 должен предложить минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч, стереодинамики и поддержку беспроводной зарядки.

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Источник: mydrivers