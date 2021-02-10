Xiaomi расскажет, когда стоит неоригинальная батарейка и замедлит скорость зарядки

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Замена аккумулятора на неоригинальный может негативно сказаться на скорости зарядки смартфонов Xiaomi

Следы копирования идей и решений Apple можно найти немало на всем пути развития Xiaomi. Вот еще один ход, который китайская компания готова повторить вслед за концерном из Купертино. Она начнет борьбу с несанкционированным ремонтом смартфонов и предложит алгоритм, позволяющий определить оригинальность аккумулятора.

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Об этом рассказали энтузиасты ресурса XDA Developers, которые недавно изучили новую версию приложения Mi Security 5.6.0. Там они обнаружили новые настройки батарейки и зарядки. Среди прочего было найдено, что компания планирует выводить на экран устройств предупреждение, что внутри установлен неоригинальный аккумулятор, который может негативно сказаться на работе гаджета.

В самом сообщении подчеркивается важность ремонта у авторизированного поставщика услуг с использованием оригинальных комплектующих. Но самое любопытное, что при обнаружении «не авторизированной» батарейки «под нож» пустят скорость зарядки. Насколько будет снижена скорость, не сообщается.

«Покопавшись» в коде APK, энтузиасты пришли к выводу, что на данный момент предупреждение о «несанкционированном использовании батареи» может отображаться только на китайских версиях смартфонов. Сам список устройств небольшой: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

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На данный момент нет информации, какие еще регионы кроме Китая могут быть затронуты и где будет действовать новая фишка. Более того, остается неизвестным действую ли уже нововведение на территории Поднебесной.

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Источник: xda developers