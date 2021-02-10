Xiaomi 12 Lite будет субфлагманом в компактном корпусе

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Xiaomi 12 Lite станет современным воплощением Xiaomi Mi 6?

Одна из часто звучащих хотелок пользователей — компактный смартфон. Если поверить всем, кто в комментариях ратует за смартфоны с небольшим размером корпуса, то можно подумать, что количество таких желающих велико и компакты имеют все шансы занять приличную нишу. Но, как показывает реальное положение дел, армия ценителей компактных устройств невелика.

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Периодически в сети всплывали слухи, что компактный смартфон появится в модельном ряду Xiaomi. Но этого не происходило, и топ-менеджеры не раз заявляли о том, что не верят в перспективность компактов на фоне все возрастающего спроса на мобильники с большими дисплеями. И вот сегодня вновь заговорили о том, что Xiaomi все же выпустит относительно небольшой смартфон.

Самый маленький мобильник компании может выйти в рамках серии Xiaomi 12. Новинку могут именовать Xiaomi 12 Lite, и она будет, скорее всего, представлять собой субфлагманский продукт в компактном корпусе. Среди характеристик аппарата упоминается дисплей диагональю 6,3 дюйма, что по современным меркам уже трактуется как небольшая диагональ.

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Последним компактным флагманом компании стал Xiaomi Mi 6, который предложил 5,15-дюймовый дисплей. Все последующие топовые устройства Xiaomi начали предлагать экраны, шагнувшие за отметку 6 дюймов. Интересно, что ранее в этом году глава компании не без гордости сообщил, что в мире насчитывается 2 млн активных пользователей Xiaomi Mi 6.

Тогда один из фанатов Xiaomi под этим постом написал, то было бы неплохо, если бы компания сейчас выпустила обновленную версию Xiaomi Mi 6. На что Лэй Цзюнь ответил, что он услышал пожелание пользователя. Тогда многие решили, что, возможно, компания все же пойдет по пути выпуска компактного устройства. Случится это или нет, узнаем только в следующем году.

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Источник: gizchina