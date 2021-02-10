Xiaomi 12 mini: характеристики: цена и дата запуска

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Xiaomi 12 mini станет компактным флагманом наших дней

Кроме Apple и Asus никто сейчас не выпускает качественные компактные флагманы. Sony, к сожалению, сдалась. Нести флаг производителя мини-флагмана планирует Xiaomi. На прошлой неделе инсайдеры принесли весть, что компания планирует выпустить компактную модель в рамках серии Xiaomi 12 и ей могут дать название Xiaomi 12 Lite.

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Сегодня пришло подтверждение, что компактный смартфон (по современным меркам) компания действительно выпустит, но именовать его будут Xiaomi 12 mini. Более того, в сеть выложили постер, демонстрирующий дизайн новинки и ее характеристик. Если допустить, что информация достоверная, то Xiaomi 12 mini получит плоский экран Е5 от Samsung диагональю 6,28 дюйма с частотой обновления 120 Гц и отклика сенсора 480 Гц. Дисплей предложит поддержку HDR10+, Dolby Vision и пиковую яркость 1500 нит.

Аппаратной основой смартфона станет чип Snapdragon 870. Он получит 8/12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1+ на 128/256 Гб. Емкость аккумулятора Xiaomi 12 mini составит 4200 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт. Обещают стереодинамики, NFC, ИК-порт и тройную тыльную камеру с главным датчиком на 108 Мп со светосилой f/1.8. Самое интересное, что предложат защиту от пыли и влаги по классу IP68.

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Промо-плакат обещает анонс 21 декабря и Xiaomi 12 mini будет доступен в трех модификациях: 8/128 Гб — $564, 8/256 — $611 и 12/256 — $674. Характеристики смартфона выглядят слишком хорошо, что заставляет усомниться в том, что именно в таком исполнении мы и увидим Xiaomi 12 mini. Предлагаем отнестись к этой информации со скепсисом.

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Источник: mydrivers