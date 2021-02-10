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Обзор Xiaomi 12 - наконец-то компактный флагман!

24.01.2022 570 0

 

Как выглядит новый Xiaomi 12

 

Привет, друзья! В конце 2021 года компания Xiaomi презентовала не только свежую прошивку MIUI 13, но и линейку новых флагманов из двенадцатой серии: Xiaomi 12, 12X и 12 Pro. На данный момент это самые топовые смартфоны, поэтому, согласитесь, очень интересно на них посмотреть. Сегодняшний обзор будет посвящен базовой модели – Сяоми 12. По заявлению производителя, это должен быть идеальный флагман с мощнейшим процессором, стильным дизайном, крутыми камерами и поддержкой инновационных технологий. Так ли это на самом деле – давайте разбираться.

 

Обзор смартфона Xiaomi 12 - наконец-то доступный флагман!

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Качество дисплея

Производительность и варианты памяти

Камеры

Операционная система

Звук и коммуникационные технологии

Аккумулятор и время автономной работы

Цена и доступность на глобальном рынке

Выводы

 

Технические характеристики

Диагональ экрана:

6,28″

Матрица:

OLED

Разрешение дисплея:

1080х2400 пикселей

Дополнительные параметры дисплея:

Частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1100 нит, поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+, распознавание 1 миллиарда цветов, плотность пикселей – 419 ppi

Габариты:

152,7x69,9x8,2 мм, вес 179 г.

Материалы корпуса:

Стеклянный корпус и алюминиевые рамки

Цвета корпуса:

Фиолетовый, голубой, черный, зеленый

Процессор:

4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 с графическим ускорителем Adreno 730

Ядра:

Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,00 Ггц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,50 Ггц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,80 Ггц

Варианты памяти:

8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб

Основная камера:

Основной модуль: 50 Мп, 26 мм, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, наличие фазового автофокуса и оптической стабилизации;

Ультраширокий модуль: 13 Мп, 12 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 123˚, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm;

Телефото макро модуль: 5 Мп, 50 мм, наличие автофокусировки;

Дополнительно: двойная светодиодная двухцветная вспышка, поддержка режимов HDR и «Панорамы»; запись видео в максимальном качестве 8K@24fps с включенным режимом HDR10 и в 4K@30fps с режимом HDR10+, электронная стабилизация для видео

Фронтальная камера:

32 Мп, 26 мм, размер пикселя 0.7µm, поддержка HDR и «Панорамы», запись видео в максимальном качестве 1080p@60fps

Поддерживаемые технологии:

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, инфракрасный порт, навигационные службы A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

Операционная система:

MIUI 13 на базе Android 12

Звук:

Стерео динамики от Harman Kardon

Аккумулятор:

4500 мАч

Быстрая зарядка:

Поддержка технологий Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4+, быстрая проводная 67-ваттная зарядка, быстрая беспроводная 50-ваттная зарядка, реверсивная беспроводная 10-ваттная зарядка

Цена:

8/128 Гб - $580, 8/256 Гб - $629, 12/256 Гб - $690 (для китайского рынка)

 

По техническим характеристикам Xiaomi 12 вполне неплох. Радует компактность, OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, тройная 50-мегапиксельная камера и быстрая зарядка 67 Вт. Сразу хочется отметить доступную как для флагмана стоимость. Смартфон производит хорошее первое впечатление, но давайте копнем глубже.

 

Новый компактный флагман Xiaomi 12

 

Комплектация

Упаковка Xiaomi 12

Xiaomi 12 поставляется в минималистичной белой коробке. Никаких лишних деталей и изображений, только цифра 12 по центру, логотип компании в правом верхнем углу и полное название модели в нижней части упаковки. Все надписи золотого цвета, что добавляет изюминку и премиальность.

Комплектация Xiaomi 12 

Сама комплектация Xiaomi 12 несказанно радует, поскольку производитель наконец соизволил добавить к комплекту поставки зарядный блок и кабель USB Type-C. Напомним, что флагман прошлого поколения Mi 11 был лишен данных элементов. Блок питания сразу идет на 67 Вт, за что отдельный плюс. В комплекте есть скучная документация и скрепка для открытия SIM-лотка. Прозрачный силиконовый чехол тоже положили, но его качество, как всегда, отвратительное. Хотелось бы, чтобы компания поучилась у OnePlus создавать качественные чехлы. На самом телефоне уже наклеена защитная пленка. Больше ничего интересного по поводу комплектации сказать не можем.

 

Дизайн и габариты

Внешний вид флагмана Сяоми 12

 

Приступаем к дизайну Xiaomi 12, и здесь производитель не разочаровал. Наконец перед нами более или менее компактный телефон! Габариты телефона составляют 152,7x69,9x8,2 мм при массе 179 грамм. По современным меркам это небольшое и легкое устройство. Рамки очень тонкие. Грани закругленные, а не плоские, как у Redmi Note 11 Pro, благодаря чему Сяоми 12 удобно лежит в руке и не врезается в кожу.

 

Корпус Xiaomi 12 

 

Задняя панель Xiaomi 12 выполнена из матового стекла. Да, отпечатки пальцев на нем остаются, но они практически незаметны. Рамки алюминиевые. К материалам корпуса никаких претензий нет, поскольку стекло и алюминий идеально подходят для флагмана. Xiaomi 12 предлагается в фиолетовом, голубом, зеленом и черном цветах. Все расцветки очень нежные, гармоничные и неброские.

 

Как выглядит блок камер в Сяоми 12 

 

Блок основной камеры выполнен аккуратно и не вмещает в себя каких-то лишних элементов и надписей. На правой грани расположена кнопка питания и регулировки громкости, на нижней – SIM-лоток, разъем Type-C, главный микрофон и динамик, на верхней – ИК-порт, второй динамик и микрофон. Левая грань полностью пустая. Сканер отпечатков пальцев размещен под экраном.

 

Вырез под фронтальную камеру у Xiaomi 12 

 

На передней панели по центру находится модуль для фронтальной камеры. Нельзя сказать, что вырез крошечный, поскольку он сильно бросается в глаза. Но это лучше, чем подэкранная технологию, которую еще не довели до ума. Рабочая область занимает 89,2% от всей передней панели. Xiaomi 12 защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а вот влаго-и пылезащита отсутствует.

 

Материалы и качество сборки флагмана Xiaomi 12 

 

Внешний вид, качество сборки и материалы Xiaomi 12 оставляют приятные впечатления. По дизайну это отличный компактный флагман. Теперь на очереди проверка экрана.

 

Качество дисплея

Качество дисплея Xiaomi 12

 

Xiaomi 12 получил 6,28-дюймовый OLED-дисплей. Разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей, что является стандартным параметром для большинства флагманов. Еще немного пройдемся по характеристикам: плотность пикселей – 419 ppi, соотношение экрана – 20:9, поддерживается HDR10+ и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 1100 нит. Максимальная частота обновления – 120 Гц, но также можно выставить 60 Гц. Выбрать 90 Гц в настройках нельзя. Если для вас важна частота именно 90 Гц – ознакомьтесь с этой статьей.

 

Но давайте отбросим скучные характеристики и вживую оценим качество экрана. Дисплей правда качественный, с хорошими углами обзора и естественной цветопередачей. Изображения контрастные и сочные, максимальной яркости достаточно для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами.

 

Но, поскольку это OLED матрица, не забываем о таком неприятном моменте, как ШИМ. Уровень ШИМа в Xiaomi 12 вполне приемлем, но при определенной яркости он все же превышает 20%, а это способно вызвать ухудшение самочувствия у некоторых людей. Функция DC Dimming не особо спасает ситуацию. Ниже вы можете посмотреть уровни яркости и, соответственно, вредного мерцания:

 

Без DC Dimming:

  • 100% - 18%;
  • 80% - 18%;
  • 60% - 18,5%;
  • 50% - 20%;
  • 40% - 30%;
  • 20% - 21%;
  • 0% - 18%.

С DC Dimming:

  • 100% - 18%;
  • 80% - 18%;
  • 60% - 18%;
  • 50% - 19%;
  • 40% - 19,5%;
  • 20% - 22%;
  • 0% - 21%.

В плане дисплея Xiaomi 12 получает твердую пятерку. Здесь все хорошо, как и должно быть у флагмана. Картину немного портит ШИМ, но ради матрицы OLED с ним придется смириться.

 

Производительность и варианты памяти

Новый компактный флагман Xiaomi 12

 

Впереди нас ждет самое интересное – тест производительности. На борту Xiaomi 12 установлен новый топовый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. За графику отвечает обновленный графический ускоритель Adreno 730. Максимальная тактовая частота составляет 3,00 Ггц. Все эти параметры выглядят довольно внушительно, но удалось ли производителю справиться с основной проблемой? Да-да, с чрезмерным нагревом. Не будем давать ложных надежд и сразу скажем, что обуздать Дракона опять не получилось. Все мы помним, как грелся Snapdragon 888 и 888 Plus. Глупо было бы надеяться, что в мощнейшем Snapdragon 8 Gen1 данную проблему устранят.

 

Как идут требовательные игры на Xiaomi 12 

 

Во время игры в Genshin Impact средняя частота кадров составила 42fps, а нагрев после 20 минут игры достиг 55°C. В других требовательных играх, таких как PUBG MOBILE, Call of Duty Mobile, Shadowgun Legends, температура также была в районе 50°C. И это очень грустные показатели, ведь нормально играть с таким нагревом просто невозможно. Xiaomi 12 заметно троттлит: в троттлинг-тесте среднее значение составило 263GIPS. В AnTuTu Xiaomi 12 набирает примерно 929 тысяч баллов, но при реальном использовании становится понятно, что это просто бесполезные цифры. Из-за перегрева процессор теряет до 40% своей мощности, и в итоге мы получаем производитель хуже, чем у смартфонов за 300-400 долларов.

 

Производительность Xiaomi 12 

 

Да, Snapdragon 8 Gen1 – это очень мощный процессор, но разработчикам не удалось раскрыть его потенциал. Якобы крутая система охлаждения, о которой твердили на презентации, оказалась малоэффективной. Зачем же тогда нужен такой мощный чип, если из-за нагрева он не справляется с тяжелыми задачами? Производительность теряется не только во время игр, но и при съемке видео в высоком качестве. В общем, сплошное разочарование.

 

Мощность и нагрев Xiaomi 12 

 

С вариантами памяти все хорошо. На выбор предоставляется три модификации: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Используется тип оперативной памяти LPDDR5, а постоянной – UFS 3.1. Карта памяти не поддерживается, но 256 гигабайт должно хватить для всех повседневных задач.

 

Камеры

Как фотографирует новый флагман Xiaomi 12

 

Основная камера Xiaomi 12 состоит из трех модулей: главный модуль Sony IMX766 на 50 Мп, ультраширокий на 13 Мп и телефото макро на 5 Мп. Телефон делает неплохие снимки, но чудес не ждите. Хотелось бы видеть полноценный телефото объектив, да и качество фото при ночной съемке довольно среднее.

 

Запись видео возможна в качестве 8K@24fps, но переключиться с основного сенсора на ультраширокий получится только в 4K@30fps и ниже, и момент переключения будет сильно заметен. Есть оптическая стабилизация, которая работает вполне хорошо. Фронтальная камера на 32 Мп, и качество селфи радует. Записывать видео на фронталку можно в качестве 1080p@60fps.

 

Тройная основная камера на Xiaomi 12 

 

Сделаем небольшой итог по всему вышесказанному: Xiaomi 12 получил нормальные камеры, но это точно не лучшее решение на рынке. Хотелось бы получить от флагмана более качественные фотографии как в дневное, так и в ночное время суток. Более того, некоторые пользователи отмечают, что изображения иногда получаются замыленными. Это явный баг прошивки, и в следующих обновлениях его с вероятностью 90% устранят, но все равно момент неприятный.

 

Операционная система

MIUI 13 и Android 12 на Xiaomi 12

 

Xiaomi 12 получил новейшую MIUI 13 с Android 12. Долго останавливаться на фишках и нововведениях оболочки не будем, поскольку у нас есть подробный обзор тринадцатой Миюай. Телефон работает плавно и шустро, за несколько дней использования не было замечено существенных зависаний и багов. Функционал новой прошивки полностью раскрывается на Xiaomi 12, но не забываем, что это пока китайская версия. На глобалке некоторые функции будут урезаны.

 

Звук и коммуникационные технологии

Качество звука у Xiaomi 12

 

Новый флагман от Xiaomi может похвастаться отличным звучание. В характеристиках указано, что Xiaomi 12 получил звук от Harman Kardon, но это маркетинговый ход. Смартфон просто выдает громкий и насыщенный звук за счет качественных стереодинамиков. Датчик приближения в большинстве случаев срабатывает корректно, но иногда экран сразу не загорался, если резко убрать смартфон от уха.

 

Новинка Xiaomi 12

 

Сяоми 12 поддерживает сеть пятого поколения. Это пригодится в будущем, а пока является просто бесполезной галочкой в списке преимуществ. С 4G никаких проблем, сеть «не отваливается» даже при плохом покрытии. Конечно же, Xiaomi 12 оснащен такими беспроводными технологиями, как Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 6. Также имеется полный комплект навигационных служб.

 

Аккумулятор и время автономной работы  

Автономность Xiaomi 12

 

Xiaomi 12 оснащен батареей на 4500 мАч. Огромным плюсом является поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт, которая полностью накормит аккумулятор за 53 минуты. Есть и проводная быстрая зарядка на 67 Вт. Производитель заявляет, что с помощью беспроводной зарядки батарею можно подпитать до 100% всего за 39 минут. В реальности на это уходит примерно 45 минут, что тоже хороший показатель. Имеется и реверсивная 10-ваттная зарядка.

 

Автономность Xiaomi 12 остается примерно на том же уровне, как и у предыдущего флагмана. Для увеличения времени автономной работы придется снизить частоту обновления экрана. Но даже при 120 Гц заряда спокойно хватит на день. 

 

Цена и доступность на глобальном рынке

Когда Xiaomi 12 выйдет в Европе

 

Напоследок обсудим стоимость Xiaomi 12 и ориентировочный выход на международный рынок. Пока можно приобрести только китайскую версию новинки. Базовая версия на 8/128 Гб предлагается по цене около 580 долларов. Средняя модификация на 8/256 Гб стоит 629 долларов, а топовая версия на 12/256 Гб обойдется уже в 690 баксов. Данный прайс озвучен для Китая. В других странах телефон можно будет приобрести только весной. Инсайдеры предполагают, что глобальная презентация состоится в начале марта. Европейские цены, разумеется, будут отличаться от китайских.

 

Выводы

В каких цветах продается Сяоми 12

Xiaomi 12 – это достойный флагман по доступной цене. Он точно понравится пользователям, которые ищут компактное мобильное устройство. Если вы не играете в ресурсоемкие игры и не сильно нагружаете процессор – перегрева можно не бояться. Дизайн и экран не вызывают никаких претензий. Со всеми повседневными задачами смартфон будет справляться отлично. Возможностей камеры также хватит для создания хороших фото и видео. Конечно, приобретать сейчас китайскую версию нецелесообразно. Дождитесь глобального релиза, и если стоимость смартфона не будет превышать 600-650 долларов за базовую модификацию, стоит присмотреться к данной покупке.

 

Плюсы:

  • качественный OLED-дисплей;
  • частота обновления экрана 120 Гц;
  • компактные размеры и небольшой вес;
  • стеклянный корпус с алюминиевыми гранями;
  • приятные расцветки;
  • защита закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus;
  • отличная фронтальная камера;
  • качественный стереозвук;
  • поддержка всех новейших беспроводных технологий;
  • новая MIUI 13 с Android 12;
  • поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки;
  • невысокая цена, учитывая, что это флагман.

 

Минусы:

  • сильный нагрев процессора;
  • средняя основная камера без перископного телевика;
  • нет слота для карты памяти и аудиоджека;
  • высокий уровень ШИМа;
  • нет защиты от влаги и пыли.

Как всегда, оставляйте свое мнение о новинке в комментариях. До встречи!

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 24.01.2022

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Обзор Xiaomi 12 - наконец-то компактный флагман!