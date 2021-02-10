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Привет, друзья! В конце 2021 года компания Xiaomi презентовала не только свежую прошивку MIUI 13, но и линейку новых флагманов из двенадцатой серии: Xiaomi 12, 12X и 12 Pro. На данный момент это самые топовые смартфоны, поэтому, согласитесь, очень интересно на них посмотреть. Сегодняшний обзор будет посвящен базовой модели – Сяоми 12. По заявлению производителя, это должен быть идеальный флагман с мощнейшим процессором, стильным дизайном, крутыми камерами и поддержкой инновационных технологий. Так ли это на самом деле – давайте разбираться.

Обзор смартфона Xiaomi 12 - наконец-то доступный флагман!

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Качество дисплея

Производительность и варианты памяти

Камеры

Операционная система

Звук и коммуникационные технологии

Аккумулятор и время автономной работы

Цена и доступность на глобальном рынке

Выводы

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,28″ Матрица: OLED Разрешение дисплея: 1080х2400 пикселей Дополнительные параметры дисплея: Частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1100 нит, поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+, распознавание 1 миллиарда цветов, плотность пикселей – 419 ppi Габариты: 152,7x69,9x8,2 мм, вес 179 г. Материалы корпуса: Стеклянный корпус и алюминиевые рамки Цвета корпуса: Фиолетовый, голубой, черный, зеленый Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 с графическим ускорителем Adreno 730 Ядра: Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,00 Ггц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,50 Ггц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,80 Ггц Варианты памяти: 8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб Основная камера: Основной модуль: 50 Мп, 26 мм, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, наличие фазового автофокуса и оптической стабилизации; Ультраширокий модуль: 13 Мп, 12 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 123˚, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm; Телефото макро модуль: 5 Мп, 50 мм, наличие автофокусировки; Дополнительно: двойная светодиодная двухцветная вспышка, поддержка режимов HDR и «Панорамы»; запись видео в максимальном качестве 8K@24fps с включенным режимом HDR10 и в 4K@30fps с режимом HDR10+, электронная стабилизация для видео Фронтальная камера: 32 Мп, 26 мм, размер пикселя 0.7µm, поддержка HDR и «Панорамы», запись видео в максимальном качестве 1080p@60fps Поддерживаемые технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, инфракрасный порт, навигационные службы A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Операционная система: MIUI 13 на базе Android 12 Звук: Стерео динамики от Harman Kardon Аккумулятор: 4500 мАч Быстрая зарядка: Поддержка технологий Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4+, быстрая проводная 67-ваттная зарядка, быстрая беспроводная 50-ваттная зарядка, реверсивная беспроводная 10-ваттная зарядка Цена: 8/128 Гб - $580, 8/256 Гб - $629, 12/256 Гб - $690 (для китайского рынка)

По техническим характеристикам Xiaomi 12 вполне неплох. Радует компактность, OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, тройная 50-мегапиксельная камера и быстрая зарядка 67 Вт. Сразу хочется отметить доступную как для флагмана стоимость. Смартфон производит хорошее первое впечатление, но давайте копнем глубже.

Комплектация

Xiaomi 12 поставляется в минималистичной белой коробке. Никаких лишних деталей и изображений, только цифра 12 по центру, логотип компании в правом верхнем углу и полное название модели в нижней части упаковки. Все надписи золотого цвета, что добавляет изюминку и премиальность.

Сама комплектация Xiaomi 12 несказанно радует, поскольку производитель наконец соизволил добавить к комплекту поставки зарядный блок и кабель USB Type-C. Напомним, что флагман прошлого поколения Mi 11 был лишен данных элементов. Блок питания сразу идет на 67 Вт, за что отдельный плюс. В комплекте есть скучная документация и скрепка для открытия SIM-лотка. Прозрачный силиконовый чехол тоже положили, но его качество, как всегда, отвратительное. Хотелось бы, чтобы компания поучилась у OnePlus создавать качественные чехлы. На самом телефоне уже наклеена защитная пленка. Больше ничего интересного по поводу комплектации сказать не можем.

Дизайн и габариты

Приступаем к дизайну Xiaomi 12, и здесь производитель не разочаровал. Наконец перед нами более или менее компактный телефон! Габариты телефона составляют 152,7x69,9x8,2 мм при массе 179 грамм. По современным меркам это небольшое и легкое устройство. Рамки очень тонкие. Грани закругленные, а не плоские, как у Redmi Note 11 Pro, благодаря чему Сяоми 12 удобно лежит в руке и не врезается в кожу.

Задняя панель Xiaomi 12 выполнена из матового стекла. Да, отпечатки пальцев на нем остаются, но они практически незаметны. Рамки алюминиевые. К материалам корпуса никаких претензий нет, поскольку стекло и алюминий идеально подходят для флагмана. Xiaomi 12 предлагается в фиолетовом, голубом, зеленом и черном цветах. Все расцветки очень нежные, гармоничные и неброские.

Блок основной камеры выполнен аккуратно и не вмещает в себя каких-то лишних элементов и надписей. На правой грани расположена кнопка питания и регулировки громкости, на нижней – SIM-лоток, разъем Type-C, главный микрофон и динамик, на верхней – ИК-порт, второй динамик и микрофон. Левая грань полностью пустая. Сканер отпечатков пальцев размещен под экраном.

На передней панели по центру находится модуль для фронтальной камеры. Нельзя сказать, что вырез крошечный, поскольку он сильно бросается в глаза. Но это лучше, чем подэкранная технологию, которую еще не довели до ума. Рабочая область занимает 89,2% от всей передней панели. Xiaomi 12 защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а вот влаго-и пылезащита отсутствует.

Внешний вид, качество сборки и материалы Xiaomi 12 оставляют приятные впечатления. По дизайну это отличный компактный флагман. Теперь на очереди проверка экрана.

Качество дисплея

Xiaomi 12 получил 6,28-дюймовый OLED-дисплей. Разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей, что является стандартным параметром для большинства флагманов. Еще немного пройдемся по характеристикам: плотность пикселей – 419 ppi, соотношение экрана – 20:9, поддерживается HDR10+ и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 1100 нит. Максимальная частота обновления – 120 Гц, но также можно выставить 60 Гц. Выбрать 90 Гц в настройках нельзя. Если для вас важна частота именно 90 Гц – ознакомьтесь с этой статьей.

Но давайте отбросим скучные характеристики и вживую оценим качество экрана. Дисплей правда качественный, с хорошими углами обзора и естественной цветопередачей. Изображения контрастные и сочные, максимальной яркости достаточно для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами.

Но, поскольку это OLED матрица, не забываем о таком неприятном моменте, как ШИМ. Уровень ШИМа в Xiaomi 12 вполне приемлем, но при определенной яркости он все же превышает 20%, а это способно вызвать ухудшение самочувствия у некоторых людей. Функция DC Dimming не особо спасает ситуацию. Ниже вы можете посмотреть уровни яркости и, соответственно, вредного мерцания:

Без DC Dimming:

100% - 18%;

80% - 18%;

60% - 18,5%;

50% - 20%;

40% - 30%;

20% - 21%;

0% - 18%.

С DC Dimming:

100% - 18%;

80% - 18%;

60% - 18%;

50% - 19%;

40% - 19,5%;

20% - 22%;

0% - 21%.

В плане дисплея Xiaomi 12 получает твердую пятерку. Здесь все хорошо, как и должно быть у флагмана. Картину немного портит ШИМ, но ради матрицы OLED с ним придется смириться.

Производительность и варианты памяти

Впереди нас ждет самое интересное – тест производительности. На борту Xiaomi 12 установлен новый топовый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. За графику отвечает обновленный графический ускоритель Adreno 730. Максимальная тактовая частота составляет 3,00 Ггц. Все эти параметры выглядят довольно внушительно, но удалось ли производителю справиться с основной проблемой? Да-да, с чрезмерным нагревом. Не будем давать ложных надежд и сразу скажем, что обуздать Дракона опять не получилось. Все мы помним, как грелся Snapdragon 888 и 888 Plus. Глупо было бы надеяться, что в мощнейшем Snapdragon 8 Gen1 данную проблему устранят.

Во время игры в Genshin Impact средняя частота кадров составила 42fps, а нагрев после 20 минут игры достиг 55°C. В других требовательных играх, таких как PUBG MOBILE, Call of Duty Mobile, Shadowgun Legends, температура также была в районе 50°C. И это очень грустные показатели, ведь нормально играть с таким нагревом просто невозможно. Xiaomi 12 заметно троттлит: в троттлинг-тесте среднее значение составило 263GIPS. В AnTuTu Xiaomi 12 набирает примерно 929 тысяч баллов, но при реальном использовании становится понятно, что это просто бесполезные цифры. Из-за перегрева процессор теряет до 40% своей мощности, и в итоге мы получаем производитель хуже, чем у смартфонов за 300-400 долларов.

Да, Snapdragon 8 Gen1 – это очень мощный процессор, но разработчикам не удалось раскрыть его потенциал. Якобы крутая система охлаждения, о которой твердили на презентации, оказалась малоэффективной. Зачем же тогда нужен такой мощный чип, если из-за нагрева он не справляется с тяжелыми задачами? Производительность теряется не только во время игр, но и при съемке видео в высоком качестве. В общем, сплошное разочарование.

С вариантами памяти все хорошо. На выбор предоставляется три модификации: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Используется тип оперативной памяти LPDDR5, а постоянной – UFS 3.1. Карта памяти не поддерживается, но 256 гигабайт должно хватить для всех повседневных задач.

Камеры

Основная камера Xiaomi 12 состоит из трех модулей: главный модуль Sony IMX766 на 50 Мп, ультраширокий на 13 Мп и телефото макро на 5 Мп. Телефон делает неплохие снимки, но чудес не ждите. Хотелось бы видеть полноценный телефото объектив, да и качество фото при ночной съемке довольно среднее.

Запись видео возможна в качестве 8K@24fps, но переключиться с основного сенсора на ультраширокий получится только в 4K@30fps и ниже, и момент переключения будет сильно заметен. Есть оптическая стабилизация, которая работает вполне хорошо. Фронтальная камера на 32 Мп, и качество селфи радует. Записывать видео на фронталку можно в качестве 1080p@60fps.

Сделаем небольшой итог по всему вышесказанному: Xiaomi 12 получил нормальные камеры, но это точно не лучшее решение на рынке. Хотелось бы получить от флагмана более качественные фотографии как в дневное, так и в ночное время суток. Более того, некоторые пользователи отмечают, что изображения иногда получаются замыленными. Это явный баг прошивки, и в следующих обновлениях его с вероятностью 90% устранят, но все равно момент неприятный.

Операционная система

Xiaomi 12 получил новейшую MIUI 13 с Android 12. Долго останавливаться на фишках и нововведениях оболочки не будем, поскольку у нас есть подробный обзор тринадцатой Миюай. Телефон работает плавно и шустро, за несколько дней использования не было замечено существенных зависаний и багов. Функционал новой прошивки полностью раскрывается на Xiaomi 12, но не забываем, что это пока китайская версия. На глобалке некоторые функции будут урезаны.

Звук и коммуникационные технологии

Новый флагман от Xiaomi может похвастаться отличным звучание. В характеристиках указано, что Xiaomi 12 получил звук от Harman Kardon, но это маркетинговый ход. Смартфон просто выдает громкий и насыщенный звук за счет качественных стереодинамиков. Датчик приближения в большинстве случаев срабатывает корректно, но иногда экран сразу не загорался, если резко убрать смартфон от уха.

Сяоми 12 поддерживает сеть пятого поколения. Это пригодится в будущем, а пока является просто бесполезной галочкой в списке преимуществ. С 4G никаких проблем, сеть «не отваливается» даже при плохом покрытии. Конечно же, Xiaomi 12 оснащен такими беспроводными технологиями, как Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 6. Также имеется полный комплект навигационных служб.

Аккумулятор и время автономной работы

Xiaomi 12 оснащен батареей на 4500 мАч. Огромным плюсом является поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт, которая полностью накормит аккумулятор за 53 минуты. Есть и проводная быстрая зарядка на 67 Вт. Производитель заявляет, что с помощью беспроводной зарядки батарею можно подпитать до 100% всего за 39 минут. В реальности на это уходит примерно 45 минут, что тоже хороший показатель. Имеется и реверсивная 10-ваттная зарядка.

Автономность Xiaomi 12 остается примерно на том же уровне, как и у предыдущего флагмана. Для увеличения времени автономной работы придется снизить частоту обновления экрана. Но даже при 120 Гц заряда спокойно хватит на день.

Цена и доступность на глобальном рынке

Напоследок обсудим стоимость Xiaomi 12 и ориентировочный выход на международный рынок. Пока можно приобрести только китайскую версию новинки. Базовая версия на 8/128 Гб предлагается по цене около 580 долларов. Средняя модификация на 8/256 Гб стоит 629 долларов, а топовая версия на 12/256 Гб обойдется уже в 690 баксов. Данный прайс озвучен для Китая. В других странах телефон можно будет приобрести только весной. Инсайдеры предполагают, что глобальная презентация состоится в начале марта. Европейские цены, разумеется, будут отличаться от китайских.

Выводы

Xiaomi 12 – это достойный флагман по доступной цене. Он точно понравится пользователям, которые ищут компактное мобильное устройство. Если вы не играете в ресурсоемкие игры и не сильно нагружаете процессор – перегрева можно не бояться. Дизайн и экран не вызывают никаких претензий. Со всеми повседневными задачами смартфон будет справляться отлично. Возможностей камеры также хватит для создания хороших фото и видео. Конечно, приобретать сейчас китайскую версию нецелесообразно. Дождитесь глобального релиза, и если стоимость смартфона не будет превышать 600-650 долларов за базовую модификацию, стоит присмотреться к данной покупке.

Плюсы:

качественный OLED-дисплей;

частота обновления экрана 120 Гц;

компактные размеры и небольшой вес;

стеклянный корпус с алюминиевыми гранями;

приятные расцветки;

защита закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus;

отличная фронтальная камера;

качественный стереозвук;

поддержка всех новейших беспроводных технологий;

новая MIUI 13 с Android 12;

поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки;

невысокая цена, учитывая, что это флагман.

Минусы:

сильный нагрев процессора;

средняя основная камера без перископного телевика;

нет слота для карты памяти и аудиоджека;

высокий уровень ШИМа;

нет защиты от влаги и пыли.

Как всегда, оставляйте свое мнение о новинке в комментариях. До встречи!