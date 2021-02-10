Xiaomi 12 Pro: секретов по начинке не осталось

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Это увеличенный вариант Xiaomi 12 с более мощной зарядкой и продвинутой камерой

Мы регулярно получаем «сливы» о новых продуктах Xiaomi от различных источников. С серией Xiaomi 12 компании также не удалось обеспечить должную негласность, в преддверии анонса нас засыпали подробностями о новинках. Правда, и сама компания взяла за правило каждый день раскрывать какие-то детали о новинках семейства Xiaomi 12.

На этот раз в центре внимания оказался Xiaomi 12 Pro, который несет в себе пять технологических прорывов. О пятерке новаций сообщил глава компании Лэй Цзюнь, заявивший, что «технологические прорывы позволили решить целый ряд технических проблем и заполнили пробелы в отрасли». Все они касаются камеры, автономности и скорости зарядки.

К числу таких достижений глава Xiaomi относит энергоэффективный 2К-дисплей и динамическую частоту обновления, которые будут с меньшим аппетитом «съедать» ресурс батарейки. Преимуществом новинки станет и дебют датчика изображения Sony IMX707, который к тому же получил фирменную технологию отслеживания фокуса CyberFocus. Еще один прорыв связан с быстрой зарядкой. Тут удивлять намерены не мощностью в 120 Вт, а чипом собственной разработки Surge P1.

Инсайдеры дополнили картину, слив в сеть страницу заказа Xiaomi 12 Pro. Сообщается, что палитра цветов корпуса будет насчитывать четыре оттенка: черный, зеленый, синий и розовый. Габариты составят 163,6х74,6х 8,16/8,66 мм (стекло/кожа). В стеклянном «одеянии» смартфон будет весить 205 грамм, а с тыльной крышкой из экокожи — 204 грамма.

Лицевая панель Xiaomi 12 Pro будет занята 6,73-дюймовым экраном разрешением 3200х1440 точек. Это LTPO-матрица Samsung E5 с динамической частотой обновления 120 Гц и откликом сенсора 480 Гц. Емкость аккумулятора составила 4600 мАч, есть технология проводной зарядки на 120 Вт, беспроводной мощностью 50 Вт и поддержка обратной зарядки на 10 Вт. А еще будут стереодинамики с настройкой Harman/Kardon.

В основе Xiaomi 12 Pro лежит платформа Snapdragon 8 Gen 1. Основная камера обладает тремя датчиками изображения и все разрешением 50 Мп. В качестве ключевого выступает сенсор Sony IMX707 со светосилой f/1.79 и размером 1/1,28ʺ. За широкий угол отвечает Samsung S5KJN1 и этот же сенсор выступает в качестве телеобъектива. Для создания автопортретов предложат модуль на 32 Мп.

Поставляться Xiaomi 12 Pro будет с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 13. И известно, что внутри установят мощную систему охлаждения, которая будет отводить тепло на большой площади.

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Источники: mydrivers, xiaomiui