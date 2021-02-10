Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном

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Такой дизайн зайдет далеко не всем

Прошла неделя с момента анонса Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые активно продаются в Китае и ставят рекорды продаж. Во второй половине февраля к ним должен присоединиться Xiaomi 12 Ultra, который можно будет наградить эпитетом уберфлагман компании и камерофон «всея Xiaomi».

Если верить утечкам, которые случились в прошлом месяце, внешний вид Xiaomi 12 Ultra будет отличаться от прочих моделей серии и изменится на фоне предшественника. Оценивая его образ становится тревожно и есть серьезные сомнения в успехе дизайна флагмана. Спорный экстерьер Xiaomi 12 Ultra подтверждает и алюминиевая «болванка» смартфона.

Его корпус «потолстеет» и это будет отнюдь не миниатюрный гаджет. Наибольшее впечатление производит огромная и массивная «шайба» основной камеры, которая лишь немного не дотягивает до того, чтобы занять половину тыльной панели Xiaomi 12 Ultra. Блок круглой формы и изрядно возвышается над корпусом. Лицевая панель, судя по всему, будет типична для наших дней: дисплей с изогнутыми кромками, тонкие рамки и «кругляшок» фронтальной камеры.

Не спешите огорчаться или радоваться внешнему виду Xiaomi 12 Ultra. Информация может оказаться неправдивой. Будет много тех, кто будет не прочь, чтобы она оказалась фейком. Но то, с какой настойчивостью нам сливают изображения флагмана с таким экстерьером вызывает чувство тревоги, что именно так и может выглядеть Xiaomi 12 Ultra.



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Источник: tentechreview