Где купить дешевле?

Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном

04.01.2022 1480 0

Такой дизайн зайдет далеко не всем

Прошла неделя с момента анонса Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые активно продаются в Китае и ставят рекорды продаж. Во второй половине февраля к ним должен присоединиться Xiaomi 12 Ultra, который можно будет наградить эпитетом уберфлагман компании и камерофон «всея Xiaomi».

 

Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном – фото 1

 

Если верить утечкам, которые случились в прошлом месяце, внешний вид Xiaomi 12 Ultra будет отличаться от прочих моделей серии и изменится на фоне предшественника. Оценивая его образ становится тревожно и есть серьезные сомнения в успехе дизайна флагмана. Спорный экстерьер Xiaomi 12 Ultra подтверждает и алюминиевая «болванка» смартфона.

 

Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном – фото 2

 

Его корпус «потолстеет» и это будет отнюдь не миниатюрный гаджет. Наибольшее впечатление производит огромная и массивная «шайба» основной камеры, которая лишь немного не дотягивает до того, чтобы занять половину тыльной панели Xiaomi 12 Ultra. Блок круглой формы и изрядно возвышается над корпусом. Лицевая панель, судя по всему, будет типична для наших дней: дисплей с изогнутыми кромками, тонкие рамки и «кругляшок» фронтальной камеры.

 

Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном – фото 3

 

Не спешите огорчаться или радоваться внешнему виду Xiaomi 12 Ultra. Информация может оказаться неправдивой. Будет много тех, кто будет не прочь, чтобы она оказалась фейком. Но то, с какой настойчивостью нам сливают изображения флагмана с таким экстерьером вызывает чувство тревоги, что именно так и может выглядеть Xiaomi 12 Ultra.

 

 


﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: tentechreview

Xiaomi 12 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.01.2022

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi 12 Ultra выглядит монументально и великаном