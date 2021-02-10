Xiaomi 12S Ultra: такой он вживую и такие фоточки выдает

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Снимает Xiaomi 12S Ultra весьма недурственно

Вчера Xiaomi отметилась анонсом сразу четырех флагманов, среди которых самым интересным и значимым стал Xiaomi 12S Ultra. Этот аппарат очередное подтверждение того, что современные смартфоны постепенно трансформируются в фотоаппараты. Партнерство с Leica только усиливает эффект, что Xiaomi 12 Ultra — это про фото и видео.

Характеристики флагмана, включая параметры камеры, таковы, что его хоть сейчас выставляй как образец торжества технологий. Xiaomi 12S Ultra должен всех положить на лопатки в плане фотовозможностей, ведь тут установили 1-дюймовый датчик Sony IMX989, восемь линз, предложили 5-кратный оптический зум, уникальный гипероптический стаб HyperOIS, возможность писать видео в Dolby Vision и, конечно же, здесь «невидимая рука» Leica.

Очевидно, что компания будет активно форсить тему камеры Xiaomi 12S Ultra и все указывает на то, что у нее приличный потенциал. И почти наверняка многие фанаты не прочь пофоткать на этот смартфон. Впрочем, мы также не прочь опробовать флагман как можно быстрее.

Но первыми до Xiaomi 12S Ultra добрались китайские блогеры и профильные издания, сумевшие заполучить его на обзор. Они поделились фоточками, созданными на флагман и мы предлагаем вам взглянуть на них, чтобы сделать первое впечатление о возможностях камеры. Заодно и зацените Xiaomi 12 Ultra на «живых» снимках.